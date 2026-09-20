Anthropic sắp đưa ra mô hình AI mới trong bối cảnh áp lực cạnh tranh từ OpenAI

Công ty Anthropic xem xét tung ra một mô hình AI mới nhằm đối phó với đà phát triển của OpenAI, kể từ khi đối thủ này ra mắt GPT-6 Astra. (Nguồn: Council on Foreign Relations)

Động thái này diễn ra trước khi Anthropic dự kiến sẽ tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), và chỉ một thời gian ngắn sau khi Giám đốc điều hành (CEO) của công ty kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI.

Kế hoạch ra mắt này sẽ là phép thử cho thấy Anthropic làm cách nào để bảo vệ vị thế trên thị trường AI cho doanh nghiệp trước OpenAI, nhưng vẫn duy trì bản sắc “ưu tiên vấn đề an toàn”, vốn là điểm giúp hãng khác biệt so với các đối thủ.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay, Anthropic đang đánh giá mức độ an toàn của mô hình tiếp theo. Những người nắm rõ định hướng của công ty cho biết thêm một số cuộc thảo luận đang xoay quanh việc làm sao để cân bằng giữa khoản đầu tư phát hành mô hình mới với các nỗ lực tăng cường khả năng sinh lời, trong bối cảnh lãi suất tăng cao đang khiến các nhà đầu tư chú trọng hơn vào thời điểm công ty có thể thu về lợi nhuận dự kiến.

Cuộc tranh luận về chi tiêu này cho thấy, các công ty ở trung tâm của làn sóng bùng nổ AI đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc sớm tạo ra dòng tiền bền vững. Áp lực này đến từ cả lãi suất gia tăng lẫn sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp AI mã nguồn mở.

Các nguồn tin cho biết, đợt ra mắt mô hình mới lần này của Anthropic nhằm giải quyết áp lực cạnh tranh từ đối thủ trực tiếp. OpenAI đã phát hành GPT-6 Astra vào ngày 3/9, với những cải tiến trong việc sử dụng máy tính, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng và công việc chuyên môn.

Mô hình này nhận được phản hồi tích cực từ người dùng doanh nghiệp và các nhà phát triển. Điều đó buộc các nhà đầu tư đang có ý định đổ tiền vào đợt IPO của Anthropic phải xem xét kỹ lưỡng liệu OpenAI có thể đang bắt đầu giành lấy thị phần từ Anthropic, đơn vị vốn được coi là dẫn đầu trong mảng AI cho doanh nghiệp suốt nhiều tháng qua, hay không.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng quản lý chi tiêu doanh nghiệp Ramp, Astra chiếm khoảng 13% tổng chi tiêu cho AI của doanh nghiệp, so với mức khoảng 8% của mô hình Claude Fable bên phía Anthropic.

Astra cũng đã vươn lên dẫn đầu trên OpenRouter, một nền tảng phổ biến giúp điều hướng lưu lượng truy cập của nhà phát triển qua các mô hình AI. OpenRouter cho biết, trong tuần qua, người dùng của họ đã chi nhiều tiền hơn cho các mô hình của OpenAI so với các mô hình của Anthropic. Đây là lần đầu tiên OpenAI dẫn đầu ở chỉ số này trong hơn hai năm rưỡi qua.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư và những bên dự kiến sẽ đầu tư vào cả hai đợt IPO của Anthropic và OpenAI cho rằng Astra khó tạo ra mối đe dọa đáng kể cho Anthropic, vì quy mô dẫn đầu của hãng trên thị trường công cụ AI cho doanh nghiệp vẫn rất lớn, đồng thời việc thay thế các nhà cung cấp đã cắm rễ sâu tại các công ty lớn thường mất nhiều thời gian.

Mặt khác, các nhà đầu tư cũng cho rằng vị trí dẫn đầu giữa Anthropic, OpenAI, Google và các nhà phát triển AI lớn khác sẽ liên tục thay đổi khi các công ty ra mắt các thế hệ mô hình mới, khiến mọi lợi thế có thể chỉ mang tính ngắn hạn.

(tổng hợp)