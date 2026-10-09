Anthropic ra mắt công cụ tạo bảng dữ liệu và hoạt ảnh trên Claude

Theo thông báo của Anthropic, công cụ Claude Dashboards hiện được cung cấp dưới dạng thử nghiệm beta cho người dùng các gói trả phí, cho phép kết nối với những nền tảng dữ liệu doanh nghiệp và hệ thống quản lý khách hàng, từ đó xây dựng các bảng dữ liệu trực quan cập nhật theo thời gian thực và thực hiện phân tích dựa trên yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trong khi đó, Claude Motion, hiện đang trong giai đoạn dùng thử dành cho khách hàng thuộc các gói Team và Enterprise, cho phép tạo hoạt ảnh có thể chỉnh sửa và xuất thành tệp video.

Anthropic cho biết các công cụ mới hướng tới việc giúp người dùng phân tích dữ liệu kinh doanh và tạo nội dung trực quan mà không cần viết mã lập trình. Cũng trong dịp này, công ty chính thức cung cấp rộng rãi các công cụ Claude Docs, Slides và Design trên tất cả các gói Claude, sau thời gian thử nghiệm beta.

Động thái trên cho thấy Anthropic đang mở rộng khả năng ứng dụng của Claude trong môi trường làm việc, hướng tới hỗ trợ người dùng xử lý dữ liệu, xây dựng nội dung trực quan và thực hiện các tác vụ văn phòng trên cùng một nền tảng.