Anthropic nộp hồ sơ IPO, tham vọng huy động 100 tỷ USD

Theo TechSpot ngày 26-10, Anthropic đã nộp hồ sơ đăng ký IPO theo mẫu S-1 và dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán ANT.

Quy mô phát hành và khoảng giá cổ phiếu chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, các thông tin trước đó cho biết công ty đặt mục tiêu huy động tới 100 tỷ USD, với thời điểm niêm yết dự kiến trước lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Trong thư mở đầu hồ sơ, các nhà đồng sáng lập Anthropic nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những công nghệ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại.

Hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng mạnh. Trong nửa đầu năm 2026, Anthropic đạt doanh thu 16,3 tỷ USD, tăng từ 1,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Riêng quý II, doanh thu đạt 11,6 tỷ USD, tăng 1.368% so với cùng kỳ, trong khi chi phí điện toán và hạ tầng chỉ tăng 300%.

Anthropic cho biết mô hình Claude Opus 5.5 giúp giảm khoảng 40% chi phí cho mỗi tác vụ của khách hàng so với phiên bản Opus 5. Công ty cũng có hơn 11.900 khách hàng chi ít nhất 100.000 USD mỗi năm, trong đó khoảng 250 khách hàng chi trên 10 triệu USD. Hơn một nửa số doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500 đang sử dụng dịch vụ của hãng.

Dù vậy, báo cáo ghi nhận Anthropic lỗ 80,7 tỷ USD trong nửa đầu năm. Phần lớn khoản lỗ này, khoảng 72 tỷ USD, xuất phát từ việc đánh giá lại các công cụ đầu tư của cổ đông, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu khi công ty lên sàn, chứ không phải tiền mặt thực tế đã chi. Khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh chỉ ở mức 693 triệu USD.

Để đáp ứng nhu cầu AI, Anthropic đã cam kết chi hơn 600 tỷ USD cho hạ tầng điện toán với nhiều đối tác, trong đó có Google, Broadcom và SpaceXAI. Các nghĩa vụ tài chính này kéo dài đến những năm 2030, phản ánh quy mô đầu tư khổng lồ của cuộc đua AI.

Tuy nhiên, hồ sơ IPO cũng dành khoảng 94 trang để trình bày các yếu tố rủi ro, bao gồm khả năng mô hình AI phát triển hành vi tự bảo vệ.

Hiện 7 nhà đồng sáng lập dự kiến vẫn nắm giữ 50,1% quyền biểu quyết sau IPO, giúp nhóm này duy trì quyền kiểm soát công ty.