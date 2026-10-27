Anthropic lên sàn, phép thử cho canh bạc nghìn tỷ USD

CEO Anthropic Dario Amodei: Ảnh: Chesnot.

Anthropic, công ty phát triển trợ lý AI Claude có trụ sở tại San Francisco, đã nộp hồ sơ IPO ngày 26/10, hướng tới khả năng niêm yết vào tháng 11. Doanh nghiệp được định giá gần 1.000 tỷ USD trên thị trường tư nhân và có thể huy động tới 100 tỷ USD, đưa thương vụ vào nhóm những đợt phát hành lớn nhất lịch sử, theo New York Times

Kế hoạch niêm yết của Anthropic hiện thu hút sự chú ý của Phố Wall trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng hoài nghi về hiệu quả của những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 26/10, chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng nhờ lực đẩy từ hồ sơ IPO Anthropic, giúp hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq dứt chuỗi giảm hai tuần liên tiếp. Kết phiên, S&P 500 tăng 0,7%, lên 7.677,03 điểm; Nasdaq tăng 0,83%, lên 26.169,38 điểm. Dow Jones cũng tăng 0,28%, đạt 52.361,76 điểm, theo Yahoo Finance.

Diễn biến cổ phiếu Mỹ cho thấy kỳ vọng vẫn lớn, nhưng thị trường cần thêm bằng chứng về khả năng sinh lời của ngành công nghệ này.

Phép thử sức bền của cơn sốt AI

Sức hút của IPO không chỉ đến từ quy mô doanh nghiệp. Giới đầu tư còn xem đây là phép thử đối với toàn bộ ngành AI: liệu nhu cầu sử dụng công nghệ này có đủ mạnh để tạo doanh thu và lợi nhuận tương xứng với hàng nghìn tỷ USD đang được rót vào chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu và năng lực điện toán?

Hồ sơ của Anthropic cho thấy cơ hội tăng trưởng lớn nhưng cũng phơi bày chi phí đắt đỏ của cuộc đua AI. Công ty dự kiến chi tới 807 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu, chip và điện toán đám mây trong thập kỷ tới. Doanh thu quý III/2026 đạt 16,8 tỷ USD, tăng 45% so với quý trước, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể so với mức 141% của quý II.

Anthropic cũng đã ký những hợp đồng quy mô lớn để bảo đảm năng lực điện toán từ Google, Amazon và Microsoft, đồng thời tiếp cận chip của Nvidia và hạ tầng trung tâm dữ liệu từ Nscale. Những cam kết này giúp công ty mở rộng hoạt động, song cũng làm nổi bật bài toán chi phí mà các doanh nghiệp AI phải giải quyết.

IPO của Anthropic có thể cho thấy liệu nhu cầu AI có đủ lớn để bù đắp chi phí khổng lồ cho chip, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây hay không. Ảnh: Reuters.

Áp lực không chỉ xuất hiện ở Anthropic. Các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Meta, Google và Microsoft dự kiến chi tổng cộng ít nhất 740 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm 2026. Trong khi đó, tâm lý nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn trước nguy cơ chi tiêu tăng nhanh nhưng lợi nhuận chưa theo kịp.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index từng giảm 26% so với đỉnh hồi tháng 6/2026. Gartner cũng cảnh báo khoảng 80% nhà cung cấp năng lực điện toán đám mây AI có nguy cơ ngừng hoạt động. Những dấu hiệu này khiến IPO của Anthropic càng được chú ý: nếu một trong những doanh nghiệp nổi bật nhất ngành không đạt kỳ vọng, niềm tin vào triển vọng thương mại của AI có thể suy yếu.

Thị trường IPO công nghệ đã xuất hiện những tín hiệu đáng lo ngại. Cổ phiếu nhà sản xuất chip AI Cerebras giảm khoảng 40% so với giá phát hành hồi tháng 5, trong khi cổ phiếu công ty hạ tầng AI Accelevation giao dịch thấp hơn khoảng một phần ba so với giá chào bán 18 USD hồi tháng 9. SpaceX cũng đã lùi khỏi mức đỉnh sau đợt chào bán cổ phiếu hồi tháng 6.

Ông Matthew Kennedy, chuyên gia chiến lược cấp cao tại Renaissance Capital, nhận định hạ tầng AI là một trong những chủ đề nổi bật nhất của thị trường IPO năm nay, nhưng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt bán tháo gần đây.

Theo ông David Solomon, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, thị trường niêm yết đã trầm lắng hơn trong tháng 9, buộc nhiều doanh nghiệp phải xem xét lại kỳ vọng định giá.

Trong bối cảnh đó, một số nhà đầu tư đã hạ mức định giá kỳ vọng của Anthropic từ khoảng 2.000 tỷ USD xuống còn 1.500-1.700 tỷ USD. Ông Brad Gastwirth, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu tại Circular Technology, cảnh báo một đợt IPO không đạt kỳ vọng có thể gây sức ép lên toàn thị trường.

Dù vậy, triển vọng của ngành bán dẫn vẫn được đánh giá tích cực từ một số lãnh đạo doanh nghiệp. Ông C.C. Wei, Giám đốc điều hành TSMC, cho rằng lợi nhuận từ chip AI vẫn còn dư địa tăng trưởng. Khoảng cách giữa sự lạc quan này và những lo ngại về chi phí chính là điều mà nhà đầu tư đang tìm cách đánh giá qua thương vụ Anthropic.

Chứng khoán Mỹ phục hồi, nhưng bài toán lợi nhuận vẫn bỏ ngỏ

Thông tin Anthropic nộp hồ sơ IPO xuất hiện giữa lúc thị trường tìm kiếm động lực mới sau hai tuần giảm điểm liên tiếp của S&P 500 và Nasdaq. Trong phiên 26/10, cả hai chỉ số này cùng tăng trở lại, cho thấy tâm lý đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và AI có dấu hiệu cải thiện.

Kết quả thương vụ của Anthropic có thể tác động đến kỳ vọng của Phố Wall về khả năng sinh lời từ AI. Ảnh: Reuters.

Hồ sơ của Anthropic góp phần khơi lại sự quan tâm đối với triển vọng AI, nhưng chưa đủ để xóa bỏ những hoài nghi về khả năng sinh lời. Công ty ghi nhận doanh thu tăng nhanh, song vẫn đối mặt với chi phí phát triển và vận hành lớn. Vì vậy, giới đầu tư sẽ theo dõi phản ứng của thị trường khi cổ phiếu chính thức được giao dịch, thay vì chỉ dựa vào quy mô định giá dự kiến.

Ông JP Powers, Giám đốc đầu tư tại RWA Wealth Partners ở Boston, cho rằng thông tin từ Anthropic đã giúp cải thiện tâm lý thị trường. Tuy nhiên, ông cảnh báo diễn biến có thể đảo chiều nếu các yếu tố kinh tế và kết quả kinh doanh không đáp ứng kỳ vọng.

Sự chú ý hiện chuyển sang loạt dữ liệu và báo cáo tài chính dự kiến công bố trong tuần. Nhà đầu tư chờ thông điệp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 28/10, các số liệu về tăng trưởng kinh tế và lạm phát ngày 29/10, cùng kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn.

Hơn một phần ba số công ty thuộc S&P 500 dự kiến công bố báo cáo tài chính trong tuần, trong đó có Alphabet, Microsoft và Amazon. Kết quả của các tập đoàn này sẽ cung cấp thêm manh mối về việc những khoản đầu tư khổng lồ vào AI có thực sự thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận hay không.