IPO đưa Anthropic lên mức định giá 1.800 tỷ USD, nhưng diễn ra giữa tuần giao dịch tồi tệ nhất của cổ phiếu công nghệ Mỹ kể từ năm 2020. Ảnh: Reuters.

Nhà đầu tư mạo hiểm Ben Narasin hào hứng đến mức lên kế hoạch tổ chức tiệc tại nhà riêng ở Thung lũng Silicon để ăn mừng thương vụ IPO của Anthropic. Khách mời sẽ được phục vụ rượu sake, vodka, champagne Krug và mỗi người nhận hai lọ trứng cá muối.

"Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn nhất, quan trọng nhất và đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử đầu tư mạo hiểm", Narasin, nhà sáng lập Tenacity Venture Capital, nói với CNBC. Đáng chú ý, ông không phải nhà đầu tư của Anthropic.

Startup đứng sau chatbot Claude đã huy động kỷ lục 93,5 tỷ USD thông qua IPO, đồng thời nhận thêm 26 tỷ USD từ các tập đoàn công nghệ mua cổ phiếu theo giá chào bán. Trong phiên giao dịch đầu tiên hôm 19/11, cổ phiếu Anthropic tăng 17%, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên 1.800 tỷ USD.

Tuy nhiên, màn ra mắt đầy hứng khởi này diễn ra giữa một tuần giao dịch u ám của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số Nasdaq mất 10% trong 5 phiên, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ những ngày đầu đại dịch Covid-19 năm 2020. Cổ phiếu Nvidia lao dốc 23%, mức giảm theo tuần mạnh nhất trong 18 năm.

Cổ phiếu giảm 4,99% trong tuần giao dịch 16-20/11, xuống còn 102,92 USD/cổ phiếu khi đóng cửa phiên 20/11. Đồ họa: Reuters.

Sự tương phản này đặt ra câu hỏi về cách Phố Wall định giá các doanh nghiệp AI. Giới đầu tư đang tranh luận liệu Anthropic sẽ biến động cùng nhóm doanh nghiệp phần cứng AI, vốn phụ thuộc vào chip, bộ nhớ và trung tâm dữ liệu, hay có thể đứng riêng như một công ty phát triển AI thuần túy với tốc độ tăng trưởng hiếm có.

Kết thúc tuần giao dịch, vốn hóa pha loãng hoàn toàn của Anthropic đạt khoảng 1.600 tỷ USD, chỉ xếp sau 6 doanh nghiệp Mỹ gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon và SpaceX. Dù vậy, diễn biến cổ phiếu cho thấy nhà đầu tư vẫn hoài nghi khả năng công ty tăng trưởng đủ nhanh để tương xứng với mức định giá này.

Cú hích cho giới đầu tư mạo hiểm

Thương vụ Anthropic mang lại cú hích lớn cho ngành đầu tư mạo hiểm vốn thiếu những cơ hội thoái vốn quy mô lớn trong vài năm qua.

Theo dữ liệu của giáo sư danh dự Jay Ritter thuộc Đại học Florida, các startup được quỹ đầu tư mạo hiểm hậu thuẫn đã huy động 73 tỷ USD qua IPO trong năm 2021. Tuy nhiên, tổng số vốn huy động trong 4 năm tiếp theo chỉ đạt 39 tỷ USD. Số công ty công nghệ lên sàn cũng giảm từ 126 doanh nghiệp năm 2021 xuống còn 34 trong năm 2025.

Trong khi hoạt động IPO chững lại, thị trường vốn tư nhân tiếp tục mở rộng. Nhiều startup huy động những khoản tiền lớn với mức định giá cao mà chưa phải chịu áp lực công bố kết quả kinh doanh hàng quý. Không ít doanh nghiệp từng kỳ vọng lên sàn đã mất sức hút, phải cắt giảm nhân sự, gọi vốn ở mức định giá thấp hơn hoặc bán lại với giá rẻ.

"Đã có thời điểm, quan điểm phổ biến ở Thung lũng Silicon là nên trì hoãn IPO càng lâu càng tốt", Somesh Dash, đối tác tại quỹ đầu tư IVP, nhận xét. Theo ông, nhiều doanh nghiệp cho rằng quá trình lên sàn kéo dài, phức tạp và không thực sự đáng để thực hiện.

Giám đốc điều hành của Anthropic - Dario Amodei, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Anthropic - Daniela Amodei trong lần đầu ra công chúng (IPO) tại NASDAQ MarketSite ở Thành phố New York, (Mỹ) ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Trái lại, Anthropic đã huy động tới 141 tỷ USD vốn tư nhân tính đến tháng 9. Theo giá IPO, Menlo Ventures và Lightspeed Venture Partners mỗi quỹ sở hữu cổ phần trị giá khoảng 25 tỷ USD, trong khi phần vốn của Bessemer Venture Partners có giá trị khoảng 10 tỷ USD.

Matt Murphy, đối tác tại Menlo Ventures, cho biết quỹ đã mang về hơn 1 tỷ USD lợi nhuận cho ít nhất 5 đối tác góp vốn. Ông Byron Deeter của Bessemer cũng gọi đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử quỹ.

Thành công hiện tại khác xa giai đoạn đầu của Anthropic, khi doanh thu còn hạn chế và triển vọng phát triển chưa chắc chắn. Năm 2023, mô hình Claude 2 của công ty gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh với sản phẩm của Google và OpenAI. Đến tháng 4/2024, các nhà đầu tư tại Bessemer từng cảnh báo nguy cơ mất một phần hoặc toàn bộ vốn nếu Anthropic không đạt mục tiêu.

Một yếu tố giúp công ty tạo khác biệt là chiến lược đa dạng hóa nguồn chip, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Nvidia. Anthropic sử dụng cả các giải pháp điện toán từ Amazon và Google. Theo hồ sơ công bố, trong quý III, công ty tạo ra 1,72 USD doanh thu trên mỗi USD chi cho năng lực điện toán, tăng mạnh so với mức 0,68 USD cùng kỳ năm trước.

Làn sóng IPO mới có thể xuất hiện?

Anthropic không phải thương vụ thắng lớn duy nhất của giới đầu tư mạo hiểm trong năm nay. Năm tháng trước đó, SpaceX cũng lên sàn với quy mô IPO lớn nhất lịch sử vào thời điểm ấy, mang lại lợi nhuận vượt trội cho các quỹ như Sequoia và Andreessen Horowitz.

Hai thương vụ này giúp năm 2026 trở thành một năm đặc biệt thành công đối với ngành đầu tư mạo hiểm xét về tổng giá trị huy động qua IPO. Các nhà đầu tư vào OpenAI cũng kỳ vọng thị trường tiếp tục đón nhận những doanh nghiệp có mức định giá hàng nghìn tỷ USD. Công ty đứng sau ChatGPT đang hướng đến khả năng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2027.

Elon Musk khởi động đợt IPO của SpaceX trên sàn Nasdaq Màn chào sàn Nasdaq trị giá 75 tỷ USD của SpaceX lập kỷ lục IPO lớn nhất lịch sử, đưa Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Somesh Dash cho biết nhiều công ty AI trong danh mục đầu tư của IVP đã bắt đầu chuẩn bị IPO, dù mới hoạt động được 4-6 năm. Ông kỳ vọng ít nhất 6 doanh nghiệp có thể lên sàn trong nửa cuối năm 2027 với mức định giá trên 10 tỷ USD mỗi công ty.

Dù vậy, triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những lo ngại về khả năng các doanh nghiệp công nghệ giảm chi tiêu cho AI, lãi suất tăng và sự biến động của cổ phiếu Nvidia có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Là nhà cung cấp chip và đối tác tài chính quan trọng của ngành, Nvidia có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp AI, trong đó có Anthropic và OpenAI.

Bên cạnh đó, những phản đối đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ cũng có thể cản trở kế hoạch mở rộng hạ tầng AI. Nhà đầu tư Anthropic Brad Gerstner từng dự đoán các yếu tố thị trường sẽ khiến công ty phải định giá cổ phiếu ở gần mức thấp trong khung dự kiến.

Ben Narasin thậm chí từng lo ngại Anthropic có thể trì hoãn kế hoạch lên sàn. Vì vậy, việc công ty chào bán cổ phiếu cao hơn mức dự kiến và tăng quy mô phát hành càng khiến kết quả trở nên ấn tượng.

"Đây sẽ là câu chuyện được các nhà đầu tư mạo hiểm kể lại trong nhiều năm tới. Một công ty được thành lập, nhận vốn từ các nhà đầu tư thiên thần rồi tiếp tục huy động vốn đầu tư mạo hiểm, chỉ trong vài năm đã trở thành thương vụ IPO lớn nhất lịch sử", Narasin nói.