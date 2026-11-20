Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) ngày 19/11. Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Anthropic đưa 980 triệu cổ phiếu phổ thông loại A ra thị trường với giá 83 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự kiến ban đầu từ 70 đến 78 USD. Tổng giá trị đợt phát hành đạt khoảng 81,34 tỷ USD, vượt kỷ lục IPO do SpaceX thiết lập hồi tháng 6/2026.

Trong số cổ phiếu chào bán, Anthropic trực tiếp phát hành hơn 956 triệu cổ phiếu, phần còn lại do các cổ đông hiện hữu bán ra. Doanh nghiệp không nhận được tiền từ số cổ phiếu thuộc sở hữu của các cổ đông này.

Thương vụ đưa Anthropic trở thành công ty đầu tiên trong nhóm doanh nghiệp phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến hàng đầu thế giới niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Cổ phiếu tăng mạnh, định giá có lúc đạt 2.000 tỷ USD

Trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 19/11, cổ phiếu Anthropic với mã ANT mở cửa ở mức 111,50 USD, tăng hơn 34% so với giá IPO.

Lực mua lớn đẩy định giá doanh nghiệp trên cơ sở pha loãng hoàn toàn có thời điểm lên khoảng 2.000 tỷ USD. Cách tính này bao gồm cả quyền chọn và cổ phiếu hạn chế chưa chuyển thành cổ phiếu lưu hành.

Tuy nhiên, đà tăng dần thu hẹp trong những giờ giao dịch tiếp theo. Kết thúc phiên, cổ phiếu ANT đóng cửa ở mức 97,17 USD, tăng 17% so với giá phát hành.

Theo Reuters, tại mức giá IPO, Anthropic được định giá khoảng 1.500 tỷ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn.

Cùng với đợt chào bán công khai, Anthropic còn huy động thêm 26 tỷ USD thông qua phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Google, Microsoft, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron và TSMC.

Tính cả hai đợt phát hành, tổng giá trị cổ phiếu được bán ra vượt 107 tỷ USD. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng để Anthropic tiếp tục mở rộng hạ tầng điện toán và phát triển các sản phẩm AI.

Anthropic được thành lập năm 2021 bởi nhóm nhà nghiên cứu từng làm việc tại OpenAI, trong đó có Dario Amodei, hiện giữ chức Giám đốc điều hành.

Doanh nghiệp phát triển dòng mô hình AI Claude, phục vụ các nhu cầu như lập trình, phân tích dữ liệu, xử lý tài liệu và hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp. Sản phẩm Claude Code cũng đang thu hút nhiều khách hàng trong lĩnh vực phần mềm.

Việc Anthropic lên sàn diễn ra khi giới đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp AI, đặc biệt trong bối cảnh chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển mô hình tăng nhanh.

Doanh thu tăng cao, chi phí đầu tư vẫn là thách thức

Theo hồ sơ IPO được Reuters dẫn lại, doanh thu quý III/2026 của Anthropic đạt 16,96 tỷ USD, tăng 47% so với quý trước.

Đến ngày 31/10, doanh thu quy đổi theo tốc độ kinh doanh hiện tại trên cơ sở một năm đạt khoảng 81 tỷ USD, tăng thêm 10 tỷ USD so với cuối tháng 9. Đây là chỉ số phản ánh tốc độ kinh doanh tại một thời điểm, không phải doanh thu thực tế của cả năm.

Số lượng khách hàng mang lại ít nhất 100.000 USD doanh thu mỗi năm tăng từ hơn 1.500 vào cuối năm 2025 lên khoảng 11.900 tính đến cuối tháng 9/2026.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng hoạt động cũng kéo theo chi phí lớn.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, Anthropic chi gần 9 tỷ USD cho năng lực tính toán và hạ tầng, gần gấp bốn lần cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, chi phí tính toán phát sinh thêm khoảng 5 tỷ USD.

Công ty ghi nhận lỗ hoạt động 567 triệu USD trong quý III, trong khi quý trước có lãi hoạt động 974 triệu USD.

Đáng chú ý, Anthropic đã cam kết chi gần 900 tỷ USD cho năng lực tính toán với các đối tác hạ tầng, trong đó có Amazon và Google. Các khoản chi này phục vụ phát triển, huấn luyện và vận hành những mô hình AI trong những năm tới.

Theo Reuters, quy mô cam kết đầu tư lớn đang đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát chi phí và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Anthropic cũng phải cạnh tranh với OpenAI, Google cùng nhiều nhà phát triển AI khác. Trong khi nhu cầu ứng dụng công nghệ tiếp tục tăng, các doanh nghiệp vẫn cần chứng minh nguồn thu có thể bù đắp chi phí vận hành ngày càng lớn.

Việc niêm yết giúp Anthropic tiếp cận thêm nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu công bố thông tin và giám sát tài chính đối với doanh nghiệp đại chúng.

Sau phiên giao dịch đầu tiên, kết quả kinh doanh và khả năng cải thiện lợi nhuận sẽ là những yếu tố được nhà đầu tư theo dõi khi đánh giá triển vọng dài hạn của Anthropic.