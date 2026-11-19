Với mức giá này, Anthropic huy động kỷ lục 81,3 tỷ USD, vượt SpaceX hồi tháng 6/2026, với 75 tỷ USD.

Mức chốt giá IPO của Anthropic cao hơn khoảng giá dự kiến trước đó là 70-78 USD và số cổ phiếu được bán ra lên tới 980 triệu, cao hơn dự kiến là 825 triệu. Vốn hóa Anthropic sẽ phụ thuộc vào tổng số cổ phiếu lưu hành, nhưng mức giá IPO cũng đã đưa định giá công ty vượt mức mục tiêu 1.400 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq ngày 19/11 với mã ANT.

Đây là IPO đầu tiên của một công ty AI lớn, được coi là phép thử với niềm tin của giới đầu tư trên Phố Wall trước cơn sốt AI toàn cầu. Anthropic bước chân vào thị trường chứng khoán chỉ vài tháng sau đợt IPO kỷ lục của SpaceX, khi các cổ phiếu AI chịu áp lực bán tháo. Các nhà sản xuất chip và công ty cung cấp dịch vụ đám mây, những mắt xích trọng yếu của ngành, gần đây chịu nhiều áp lực do lo ngại về định giá, chi phí cơ sở hạ tầng AI leo thang, cùng với sự kiện ông Jensen Huang đột ngột từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, nhà sản xuất chip vốn được xem là trụ cột cho sự tăng trưởng của toàn ngành.

Doanh thu của Anthropic vẫn tăng trưởng nhờ nhu cầu với các sản phẩm của công ty tăng mạnh, đặc biệt là ứng dụng AI Claude ngày càng phổ biến. Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, Anthropic cho biết có 11.900 khách hàng tạo doanh thu hàng năm ít nhất 100.000 USD. Lượng khách đạt mốc doanh thu này tăng mạnh so với chỉ hơn 1.500 cuối năm ngoái. Cũng trong giai đoạn kể trên, Anthropic đạt doanh thu 33,24 tỷ USD, tăng 1.200% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, lỗ ròng 104 tỷ USD, chủ yếu do thay đổi giá trị của trái phiếu chuyển đổi và một số khoản nợ. Cùng kỳ năm ngoái, Anthropic lỗ 25,1 tỷ USD.

Các công ty công nghệ lớn nhất thế giới có mối quan hệ chặt chẽ với Anthropic, dù là nhà đầu tư, đối tác hay khách hàng. Amazon và Google đều nắm số cổ phần trị giá hơn 100 tỷ USD trong công ty này. Một nhóm doanh nghiệp công nghệ khác, gồm Google, Microsoft, Nvidia và AMD đã đồng ý rót tổng cộng 26 tỷ USD vào Anthropic, theo giá IPO. Ngược lại, Anthropic cũng là khách mua các sản phẩm giá trị lớn của Nvidia, Google, Amazon và AMD.