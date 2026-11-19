Hai nhà đồng sáng lập Anthropic Daniela Amodei và Dario Amodei. Ảnh: WSJ.

Anthropic đã bán tổng cộng 980 triệu cổ phiếu với giá 83 USD/cổ phiếu, cao hơn mức giá dự kiến ban đầu.

Đợt IPO có thể đưa giá trị vốn hóa của công ty lên khoảng 1.500 tỷ USD. Cổ phiếu Anthropic dự kiến được niêm yết trên sàn Nasdaq với mã giao dịch ANT vào giữa trưa 19/11.

Thương vụ này giúp Anthropic huy động khoảng 81 tỷ USD, vượt mức 75 tỷ USD mà SpaceX thu về trong đợt IPO hồi tháng 6, qua đó thiết lập một cột mốc mới về quy mô huy động vốn trong các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, theo WSJ.

Anthropic ban đầu đặt mục tiêu bán 825 triệu cổ phiếu với giá từ 70 đến 78 USD/cổ phiếu. Công ty cũng lên kế hoạch huy động thêm 26 tỷ USD thông qua một đợt phát hành riêng lẻ cho nhóm nhà đầu tư lớn, trong đó có Amazon, Nvidia và Google.

Anthropic nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều nhóm nhà đầu tư, bao gồm các quỹ tương hỗ, quỹ phòng hộ, công ty đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư cá nhân. Nhu cầu này vẫn duy trì ở mức cao dù thị trường chứng khoán liên quan đến AI đang biến động mạnh. Đợt giới thiệu cổ phiếu cũng diễn ra trong bối cảnh Nvidia bất ngờ đối mặt với biến động nhân sự cấp cao sau khi Jensen Huang rời vị trí CEO.

Các nhà đầu tư thường đăng ký mua số lượng cổ phiếu IPO lớn hơn nhiều so với nhu cầu thực tế hoặc số lượng họ kỳ vọng được phân bổ. Một số nhà đầu tư đã phải chờ đợi trong tâm trạng lo ngại suốt ngày thứ Tư, khi không rõ liệu họ có được phân bổ cổ phiếu hay chỉ nhận được một lượng rất nhỏ, dù đã đăng ký mua với số lượng lớn.

Các tập đoàn công nghệ lớn đều có mối liên hệ đáng kể với Anthropic, trong vai trò nhà đầu tư, đối tác hoặc khách hàng. Amazon và Google hiện mỗi bên nắm giữ lượng cổ phần trị giá hơn 100 tỷ USD. Trong khi đó, một nhóm doanh nghiệp công nghệ gồm Google, Microsoft, Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) đã nhất trí đầu tư tổng cộng 26 tỷ USD vào Anthropic theo mức giá IPO.

Ở chiều ngược lại, Anthropic cũng là khách hàng lớn của các tập đoàn này, khi sử dụng những hệ thống công nghệ có giá trị cao do Nvidia, Google, Amazon và AMD cung cấp.

“Nếu làm đúng cách, chúng ta có thể mở ra một kỷ nguyên đầy triển vọng, trong đó nhân loại có khả năng giải quyết những vấn đề đã tồn tại hàng nghìn năm”, CEO Anthropic Dario Amodei nói trong video giới thiệu đợt IPO của công ty.

“Chúng ta cần thận trọng xử lý mọi rủi ro và những nguy cơ tiềm ẩn từ công nghệ này, đồng thời phát huy lợi ích mà nó mang lại và duy trì một mô hình kinh doanh bền vững”, ông nhấn mạnh.