Anthropic và các nhà đồng sáng lập công ty đã quyết định tăng quy mô đợt IPO, đưa số cổ phiếu chào bán lên khoảng 980 triệu đơn vị với mức giá 83 USD/cổ phiếu, cao hơn khoản dự kiến trước đó. Với thay đổi mới này, vốn hóa thị trường của Anthropic có thể đạt khoảng 1.500 tỷ USD. Công ty chính thức “chào sàn” Nasdaq vào ngày 19/11, với mã chứng khoán ANT.

Trong thông cáo được phát hành, công ty mới 5 năm tuổi cho biết đã huy động được khoảng 79,4 tỷ USD, vượt mức 75 tỷ USD kỷ lục được thiết lập hồi tháng 6 của SpaceX. Một số cổ đông hiện hữu cũng bán ra hơn 23 triệu cổ phiếu trong đợt IPO này, đưa tổng số tiền huy động được từ thương vụ lên hơn 81,3 tỷ USD.

Vào tuần trước, Anthropic dự định chào bán 825 triệu cổ phiếu với mức giá 70 - 78 USD.

Đợt IPO của Anthropic là phép thử quan trọng cho ngành AI, vốn vừa trải qua hàng loạt cú sốc trong thời gian gần đây. Trong đó có làn sóng phản ứng dữ dội nhằm vào ngành công nghệ AI - thể hiện rõ qua kết quả tại các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, cùng sự kiện CEO Nvidia Jensen Huang bị buộc rời vị trí lãnh đạo vào tuần trước. Thị trường cũng cảm thấy lo ngại lãi suất tăng cao sẽ khiến các khoản vay trở nên quá đắt đỏ đối với nhiều nhà phát triển trung tâm dữ liệu và các công ty điện toán đám mây thế hệ mới (neocloud).

Hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đều có mối liên hệ với Anthropic, dù ở tư cách nhà đầu tư, đối tác hay khách hàng. Amazon và Google hiện sở hữu cổ phần tại công ty, có giá trị hơn 100 tỷ USD mỗi bên. Trong khi đó, một nhóm doanh nghiệp công nghệ, bao gồm Google, Microsoft, Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD), đã đồng ý cùng nhau đầu tư 26 tỷ USD vào Anthropic theo mức giá IPO.

Ở chiều ngược lại, Anthropic cũng là khách hàng mua các hệ thống công nghệ có chi phí đắt đỏ từ Nvidia, Google, Amazon và AMD.

"Nếu chúng ta làm đúng cách, tôi tin rằng chúng ta có thể mở ra một kỷ nguyên của những phép màu, nơi nhân loại có khả năng giải quyết những vấn đề đã khiến chúng ta bế tắc suốt hàng thiên niên kỷ”, CEO Anthropic Dario Amodei chia sẻ trong video giới thiệu với các nhà đầu tư trước thềm IPO.

Ông Dario Amodei đồng sáng lập Anthropic vào năm 2021 cùng 7 nhà nghiên cứu khác, sau khi cả nhóm đồng loạt rời OpenAI. Công ty được biết đến nhiều nhất với việc phát triển dòng mô hình AI mang tên Claude, đồng thời tập trung chủ yếu vào việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp.

Theo bản cáo bạch mới nhất, mỗi nhà đồng sáng lập sẽ bán ra 3,38 triệu cổ phiếu, thu về tổng cộng 1,96 tỷ USD.

Hiện tại, Anthropic đang chạy đua để duy trì lợi thế trước OpenAI và Google trong thị trường khách hàng doanh nghiệp. Công ty đã trải qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ trong năm 2026, chủ yếu nhờ sức hút của công cụ lập trình AI Claude Code. Trong khi đó, OpenAI cũng đã bí mật nộp hồ sơ đăng ký IPO và cho biết nhiều khả năng sẽ lên sàn vào năm 2027.

Trong 9 tháng kết thúc vào ngày 30/9, Anthropic ghi nhận doanh thu 33,24 tỷ USD, tăng khoảng 1.200% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty cũng báo lỗ ròng 104 tỷ USD trong cùng giai đoạn, phần lớn xuất phát từ biến động giá trị hợp lý của các khoản trái phiếu chuyển đổi và nghĩa vụ nợ phái sinh. Hồ sơ cáo bạch cũng cho biết Anthropic từng ghi nhận khoản lỗ 25,1 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2025.

Trong một bản hồ sơ sửa đổi, Anthropic tiết lộ doanh thu quy đổi theo tốc độ hiện tại (run-rate revenue) đạt khoảng 81 tỷ USD vào cuối tháng 10/2026, tăng thêm 10 tỷ USD so với tháng 9. Đây là chỉ số ước tính doanh thu trong một năm nếu tốc độ kinh doanh tại thời điểm hiện tại được duy trì.

Trên hành trình tăng trưởng thần tốc, Anthropic cũng phải đối mặt với không ít thách thức liên quan đến các quan điểm về an toàn AI, quy định quản lý và an ninh quốc gia. Những bất đồng này đã dẫn đến hai cuộc tranh chấp gây chú ý với Chính phủ Mỹ trong năm nay.

Trước thềm IPO, bản cáo bạch của công ty dành hơn 90 trang để liệt kê các yếu tố rủi ro mà nhà đầu tư cần cân nhắc.

"Mục tiêu của chúng tôi là giúp nhân loại tìm ra con đường an toàn trong quá trình chuyển đổi công nghệ, mở ra những chân trời khám phá mới và đưa thế giới bước vào một kỷ nguyên của những phép màu. Mọi người sở hữu cổ phiếu của công ty, dù là tổ chức hay cá nhân, đều trở thành một phần trong nỗ lực đó”, các nhà đồng sáng lập Anthropic viết trong bản cáo bạch.