Anthropic hướng tới thương vụ IPO 1.400 tỷ USD

Đây được xem là phép thử quan trọng đối với niềm tin của Phố Wall vào làn sóng bùng nổ AI.

Theo bản cáo bạch cập nhật gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Anthropic và một số cổ đông hiện hữu dự kiến chào bán 825 triệu cổ phiếu với mức giá từ 70 đến 78 USD/cổ phiếu, nhằm huy động tối đa 64,4 tỷ USD thông qua đợt IPO.

Song song với việc chào bán đại chúng, công ty sẽ huy động thêm 26 tỷ USD thông qua thỏa thuận phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, nâng tổng giá trị đợt chào bán lên tới 90,4 tỷ USD. Danh sách các nhà đầu tư chiến lược bao gồm nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet (công ty mẹ của Google), Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Micron Technology, Microsoft và TSMC. Ngoài ra, một số thành viên hội đồng quản trị của Anthropic và các bên liên quan dự kiến sẽ mua lượng cổ phiếu trị giá tới 303 triệu USD.

Cổ phiếu của Anthropic dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 19/11 với mã "ANT". Hai ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley đóng vai trò là các đơn vị bảo lãnh phát hành chính.

Nếu đạt mức cận trên của khung giá chào bán, Anthropic sẽ đạt giá trị vốn hóa khoảng 1.400 tỷ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn hoặc khoảng 1.000 tỷ USD nếu không tính pha loãng, tăng mạnh so với mức định giá 965 tỷ USD trong vòng gọi vốn tư nhân gần nhất. Đây là thương vụ niêm yết được theo dõi sát sao nhất trong năm kể từ sau đợt huy động 75 tỷ USD với mức định giá gần 1.750 tỷ USD của tập đoàn SpaceX vào tháng 6.

Hồ sơ nộp lên SEC cho thấy doanh thu quy đổi theo năm của Anthropic tính đến ngày 31/10 đạt khoảng 81 tỷ USD, tăng 10 tỷ USD so với cuối tháng 9. Doanh nghiệp này từ các cam kết mua và thuê hạ tầng máy tính lên tới gần 900 tỷ USD với những đối tác lớn như Amazon và Google.

Được thành lập vào năm 2021 và hiện do Tổng Giám đốc Dario Amodei điều hành, Anthropic tiến hành IPO trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ gần đây chịu áp lực bán tháo do lo ngại chi phí hạ tầng gia tăng và gánh nặng lãi suất cao.

Trong bản cáo bạch, Anthropic cũng cảnh báo hàng loạt thách thức, bao gồm áp lực cạnh tranh tốc độ phát triển mô hình, các rào cản pháp lý và rủi ro tiến bộ công nghệ vượt quá khả năng thiết lập các biện pháp an toàn và bảo mật tương xứng. Giới đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ thương vụ này để tìm kiếm tín hiệu về kế hoạch IPO của đối thủ OpenAI vào đầu năm tới.