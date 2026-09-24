Anthropic hợp tác OpenEvidence mở rộng giải pháp AI cho ngành y tế

OpenEvidence trả lời câu hỏi của bác sĩ dựa trên các nghiên cứu y khoa được bình duyệt và hướng dẫn điều trị. Nền tảng này hiện được cung cấp miễn phí cho nhân viên y tế tại Mỹ và châu Âu.

Sáng kiến mới là một phiên bản chuyên biệt, được cung cấp miễn phí cho các cơ sở và nhân viên y tế tại hàng chục quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi việc hạn chế tiếp cận tài liệu y khoa, chuyên môn của bác sĩ chuyên khoa và các chương trình đào tạo y khoa liên tục có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc bệnh nhân.

Các hệ thống y tế trên thế giới đang tìm hiểu khả năng AI tạo sinh có thể góp phần giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa. Những người ủng hộ cho rằng công cụ AI có thể giúp bác sĩ nhanh chóng xử lý khối lượng thông tin y khoa khổng lồ. Trong khi đó, các nhà phê bình cảnh báo những hệ thống chủ yếu được đào tạo bằng dữ liệu từ các quốc gia có thu nhập cao có thể không phản ánh điều kiện thực hành y tế tại địa phương.

Anthropic hợp tác OpenEvidence cung cấp AI hỗ trợ quyết định lâm sàng cho bác sĩ toàn cầu. Ảnh: Reuters

Theo danh sách do OpenEvidence cung cấp, sáng kiến này đang được triển khai tại khoảng 100 quốc gia, trong đó có Uganda, Angola, Sudan, Haiti và Mông Cổ.

"Quyền tiếp cận kiến thức y khoa không nên phụ thuộc vào vị trí địa lý", Daniel Nadler, nhà sáng lập OpenEvidence cho biết.

Reuters đưa tin tuần trước rằng Anthropic đã xây dựng một phòng thí nghiệm để nghiên cứu sinh học thực nghiệm, trong bối cảnh công ty thúc đẩy tham vọng mở rộng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sang khoa học dược phẩm, trong khi những lo ngại về phạm vi phát triển của AI ngày càng gia tăng. Một số lãnh đạo doanh nghiệp và nhà lập pháp đã kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ này.

Anthropic và OpenEvidence không tiết lộ các điều khoản tài chính của thỏa thuận hợp tác.

Trong tháng 8, các nhân viên y tế tại Mỹ đã tham khảo OpenEvidence 42 triệu lần, theo ông Nadler. Ông cho biết trong năm 2026, vài trăm triệu người Mỹ sẽ được điều trị bởi các bác sĩ từng sử dụng OpenEvidence để hỗ trợ định hướng chăm sóc.

Theo hai công ty, công nghệ của Anthropic sẽ cung cấp hỗ trợ ở phía sau, trong khi OpenEvidence điều chỉnh hệ thống phù hợp với từng khu vực, có tính đến cơ sở hạ tầng y tế tại địa phương.

"Công nghệ đã tiến bộ mạnh mẽ đến mức cấu trúc cần thiết để đưa OpenEvidence đến các khu vực có nguồn lực hạn chế đã tồn tại. Tuy nhiên, chỉ các động lực thị trường sẽ không đủ để điều này xảy ra nếu không có những hoạt động mang tính khởi nghiệp và hướng đến mục tiêu thiện nguyện như vậy", Daniela Amodei, Chủ tịch Anthropic cho biết.

Đầu năm nay, OpenEvidence cho biết công ty đang hợp tác với các tổ chức y tế tại Rwanda và Botswana để điều chỉnh các công cụ cho những môi trường có đặc điểm khác biệt đáng kể so với các quốc gia giàu có, từ mô hình bệnh tật, nguồn lực chẩn đoán đến các phương pháp điều trị sẵn có.

"100% những gì chúng tôi đang xây dựng cho các khu vực này đều có khả năng thích ứng với bối cảnh địa phương", ông Nadler nói.

Theo ông Nadler, ngay cả tại những nơi cơ sở y tế không có điện liên tục 24 giờ mỗi ngày, phần lớn bác sĩ vẫn sở hữu điện thoại thông minh. Điều này giúp họ tiếp cận những thông tin y khoa chất lượng mà cách đây một thập kỷ chỉ có thể được tìm thấy tại các cơ sở y tế hàng đầu như Mayo Clinic.

Tiến sĩ Ahmed Bendary, bác sĩ tim mạch tại Đại học Benha ở Ai Cập, cho rằng việc mở rộng khả năng tiếp cận này ra ngoài Mỹ và châu Âu sẽ là một bước tiến lớn, đặc biệt tại những khu vực mà các cơ sở y tế bị hạn chế quyền truy cập vào các tạp chí y khoa lớn, khiến những công cụ cung cấp thông tin dựa trên bằng chứng ngay tại thời điểm chăm sóc càng trở nên cần thiết.