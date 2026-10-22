Anthropic đối mặt áp lực định giá 2.000 tỷ USD sau khoản lỗ 80,7 tỷ USD

Claude, công ty mẹ của Anthropic ghi nhận khoản lỗ ròng 80,7 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: The Wall Street Journal

Áp lực từ những con số

Những gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang rơi vào vòng xoáy áp lực tài chính chưa từng có khi chi phí vận hành tăng vọt theo tốc độ phát triển mô hình. The Wall Street Journal cho biết, Bản cáo bạch sơ bộ (S-1) vừa rò rỉ của Anthropic cho thấy công ty mẹ ứng dụng Claude ghi nhận khoản lỗ ròng 80,7 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026.

Con số này lập tức chấn động giới đầu tư tài chính, bởi startup này đang chuẩn bị tiến hành đợt niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức định giá mục tiêu lên tới gần 2.000 tỷ USD vào cuối năm.

Bức tranh tài chính của Anthropic phản ánh sự bùng nổ doanh thu đi kèm với mức đốt vốn chưa từng thấy trong lịch sử công nghệ. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 của công ty đạt 16,3 tỷ USD, tăng vọt so với mức 1,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, startup này còn công bố doanh thu quý 3/2026 đạt 16,8 tỷ USD, tăng 45% so với quý 2.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng doanh thu ấn tượng này hoàn toàn bị lấn át bởi quy mô khoản lỗ khổng lồ, khiến các quỹ đầu tư mạo hiểm buộc phải nhìn nhận lại biên lợi nhuận thực tế của các mô hình AI tiên phong.

BỨC TRANH TÀI CHÍNH ANTHROPIC H1/2026

Doanh thu H1/2026: 16,3 tỷ USD

Lỗ ròng ghi nhận (Net Loss): 80,7 tỷ USD

Bút toán phi tiền mặt: ~72,0 tỷ USD (Điều chỉnh công cụ tài chính)

Chi phí hạ tầng điện toán: ~9,0 tỷ USD (Gần gấp đôi cả năm 2025)

Cam kết chi phí điện toán: Tối đa 750 tỷ USD (Nhiều năm tới)

Cấu trúc khoản lỗ kỷ lục

Bóc tách báo cáo tài chính cho thấy khoảng 72 tỷ USD trong tổng khoản lỗ 80,7 tỷ USD xuất phát từ các bút toán kế toán phi tiền mặt. Đây là kết quả của việc điều chỉnh giá trị trị giá lại các công cụ tài chính chuyển đổi mà Anthropic đã phát hành để huy động vốn trong các vòng gọi vốn trước đó.

Mặc dù khoản lỗ kế toán này không trực tiếp làm cạn kệt dòng tiền mặt tức thì, nó phản ánh sự gia tăng chi phí vốn cực kỳ đắt đỏ mà công ty phải chấp nhận để đổi lấy dòng vốn tăng trưởng nhanh.

Điểm đáng quan ngại thực sự đối với các nhà phân tích Phố Wall nằm ở chi phí vận hành cốt lõi. Chi phí dành riêng cho hạ tầng điện toán và tính toán của Anthropic trong nửa đầu năm 2026 đã lên tới gần 9 tỷ USD, vượt qua mức 7,3 tỷ USD của cả năm 2025 cộng lại, The Wall Street Journal phân tích.

Việc duy trì và huấn luyện các mô hình AI biên như Claude đòi hỏi năng lượng và phần cứng tính toán khổng lồ, khiến biên lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi bị thu hẹp đáng kể.

Một doanh nghiệp công nghệ tiêu tốn 9 tỷ USD hạ tầng chỉ trong 6 tháng để tạo ra 16,3 tỷ USD doanh thu chịu áp lực tái đầu tư liên tục, khiến dòng tiền tự do (FCF) khó có thể đạt trạng thái dương trong ngắn hạn.

Bẫy cam kết hạ tầng dài hạn

Rủi ro cấu trúc lớn nhất nằm ở các hợp đồng hạ tầng không thể hủy ngang mà Anthropic đã ký kết với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn. Báo cáo tiết lộ công ty có thể phải cam kết chi tới 750 tỷ USD cho năng lực điện toán trong những năm tới. Trong đó, các hợp đồng dài hạn có giá trị 111,1 tỷ USD với Google Cloud, 110 tỷ USD với Amazon Web Services (AWS) và 31,4 tỷ USD với Tập đoàn Microsoft, theo 36Kr. Các khoản thanh toán này mang tính chất cố định, bắt buộc phải trả bất kể mức độ sử dụng thực tế của người dùng.

CAM KẾT ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY DÀI HẠN (HẠN MỨC ~252,5 TỶ USD)

Google Cloud: 111,1 tỷ USD

AWS (Amazon Web Services): 110,0 tỷ USD

Microsoft Corporation: 31,4 tỷ USD

Điều khoản: Hợp đồng 7-10 năm, bắt buộc thanh toán không hủy

Song song đó, Anthropic còn gánh khoản cam kết thuê chip xử lý đồ họa (GPU) từ các nhà cung cấp mây thế hệ mới như Nscale hay Lambda với giá trị lên tới 86 tỷ USD kéo dài đến năm 2034. Mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng bên thứ ba đẩy Anthropic vào thế yếu trong thương lượng giá, đồng thời chuyển phần lớn giá trị thặng dư của làn sóng AI về tay các nhà cung cấp phần cứng và điện toán đám mây.

Thêm vào đó, bản cáo bạch sơ bộ đưa ra cảnh báo về xung đột lợi ích chiến lược: các đối tác đám mây lớn như AWS hay Google Cloud vừa là cổ đông, vừa là nhà cung cấp, nhưng đồng thời cũng đang phát triển các mô hình AI riêng để cạnh tranh trực tiếp. Tình trạng này khiến việc đảm bảo nguồn cung năng lực tính toán ổn định trở nên bấp bênh. Doanh thu của Anthropic cũng đối mặt với rủi ro tập trung khi khoảng 20% tổng doanh thu đến từ vỏn vẹn hai khách hàng tổ chức lớn.

Thực tế tài chính của Anthropic mang lại những góc nhìn quản trị quan trọng cho thị trường tài chính và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam bắt đầu rót vốn mạnh mẽ vào các dự án ứng dụng AI và chuyển đổi số, việc đánh giá mô hình kinh doanh dựa trên biên lợi nhuận thực thay vì chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng doanh thu thô (gross revenue) trở thành yêu cầu bắt buộc. Các doanh nghiệp công nghệ trong nước khi xây dựng giải pháp AI cần tính toán kỹ bài toán chi phí hạ tầng điện toán đám mây, tránh rơi vào bẫy cam kết chi phí cố định quá cao khi quy mô người dùng chưa đủ bù đắp chi phí.

Mặt khác, thương vụ IPO dự kiến của Anthropic cùng với OpenAI sẽ là bài kiểm tra định giá đối với toàn bộ ngành công nghệ toàn cầu, tác động gián tiếp đến dòng vốn đầu tư mạo hiểm chảy vào khu vực Đông Nam Á.

Nếu thị trường đại chúng từ chối mức định giá 2.000 tỷ USD của Anthropic do quan ngại về rủi ro thanh khoản, dòng vốn đầu tư vào các startup công nghệ giai đoạn muộn tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ thắt chặt, buộc các doanh nghiệp nội địa phải tối ưu hóa dòng tiền và hướng tới mô hình tự chủ tài chính sớm hơn.