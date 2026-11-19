Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic vừa ấn định mức giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 83 USD mỗi cổ phiếu, vượt khung dự kiến ban đầu từ 70 đến 78 USD. Diễn biến này cho thấy lực cầu mạnh mẽ từ giới đầu tư đối với doanh nghiệp đứng sau mô hình Claude, bất chấp tâm lý thận trọng bao trùm ngành công nghệ sau sự kiện CEO Jensen Huang rời Nvidia.

Tại mức giá “chốt sổ”, Anthropic đạt mức định giá khoảng 1.500 tỷ USD, tăng đáng kể so với mốc 965 tỷ USD trong vòng gọi vốn tư nhân trị giá 65 tỷ USD hồi tháng 5, dù vẫn thấp hơn kỳ vọng 2.000 tỷ USD mà hãng từng hướng tới vài tháng trước.

Định giá IPO của Anthropic có thể trở thành tham chiếu cho ngành AI tư nhân.

Cổ phiếu của Anthropic chính thức lên sàn Nasdaq từ thứ Sáu (giờ Hà Nội) dưới mã giao dịch “ANT”. Một phiên chào sàn khởi sắc được xem là tín hiệu củng cố niềm tin của Phố Wall vào triển vọng ứng dụng AI thực tiễn giữa giai đoạn nhóm cổ phiếu công nghệ liên tục biến động. Kết quả niêm yết của Anthropic đồng thời thiết lập thước đo tham chiếu cho làn sóng doanh nghiệp AI tư nhân, bao gồm đối thủ trực tiếp OpenAI - đơn vị ghi nhận mức định giá 1,25 tỷ USD ở lần công bố gần nhất nhưng chưa xác định kế hoạch IPO.

Về cơ cấu sở hữu, hai đối tác chiến lược nắm giữ tỷ trọng áp đảo tại Anthropic là Amazon với gần 15% cổ phần và Google với xấp xỉ 14%. Song song với đợt chào bán công khai, một liên minh tập đoàn bán dẫn và công nghệ gồm AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia và TSMC Partners cũng thống nhất chi 26 tỷ USD mua cổ phần không có quyền biểu quyết thông qua kênh phát hành riêng lẻ.

Ở khối đầu tư mạo hiểm, dù không tổ chức nào nắm quá 5% cổ phần, đợt niêm yết vẫn mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho loạt nhà đầu tư sớm. Quỹ Sequoia, cựu CEO Google Eric Schmidt và quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC mỗi bên sở hữu khoảng 1% cổ phần; cùng hưởng lợi lớn còn có Iconiq, Menlo Ventures, Coatue, Sound Ventures và Spark Ventures - đơn vị duy nhất có ghế trong hội đồng quản trị.

Chưa dừng ở đó, Sequoia, Iconiq, Lightspeed, Accel và Altimeter Capital Management còn lên kế hoạch mua thêm lượng cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD ngay trong đợt IPO. Theo hồ sơ S-1, bảy nhà đồng sáng lập Anthropic, bao gồm cả CEO Dario Amodei, mỗi người đã bán ra gần 3,4 triệu cổ phiếu và thu về khoảng 282 triệu USD.