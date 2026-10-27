Anthropic công bố hồ sơ IPO, dự kiến niêm yết với mã ANT

Ngày 26/10/2026, Anthropic, PBC thông báo đã nộp hồ sơ đăng ký Form S-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch đưa doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) này lên thị trường chứng khoán.

Theo thông báo, Anthropic dự kiến niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch ANT. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa xác định số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cũng như khoảng giá phát hành.

Hồ sơ đăng ký hiện chưa có hiệu lực. Vì vậy, Anthropic chưa được phép bán cổ phiếu trong đợt chào bán dự kiến và chưa thể coi đây là thương vụ huy động vốn hoàn tất.

Động thái này diễn ra sau khi Anthropic gửi bản dự thảo hồ sơ IPO theo hình thức bảo mật tới SEC vào ngày 1/6/2026. Việc công khai Form S-1 giúp nhà đầu tư lần đầu tiếp cận chi tiết hơn với tình hình tài chính, mô hình kinh doanh và những rủi ro của doanh nghiệp đứng sau Claude.

Theo báo cáo tài chính trong hồ sơ S-1, doanh thu của Anthropic trong sáu tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 16,29 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1,16 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, công ty ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 80,75 tỷ USD.

Anthropic, doanh nghiệp phát triển Claude, đã nộp hồ sơ IPO lên SEC và dự kiến niêm yết trên Nasdaq với mã ANT.

Đáng chú ý, phần lớn khoản lỗ ròng xuất phát từ việc thay đổi giá trị hợp lý của trái phiếu chuyển đổi và các công cụ tài chính liên quan, với tác động khoảng 72,39 tỷ USD. Đây chủ yếu là khoản mục kế toán, không đồng nghĩa doanh nghiệp đã chi lượng tiền mặt tương ứng trong kỳ.

Ở cấp độ hoạt động kinh doanh, Anthropic ghi nhận khoản lỗ khoảng 693 triệu USD trong nửa đầu năm 2026.

Chi phí hạ tầng tính toán cũng là điểm đáng chú ý. Hồ sơ cho thấy Anthropic chi khoảng 8,95 tỷ USD cho tính toán và hạ tầng trong sáu tháng đầu năm, so với 2,33 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp sử dụng nhiều nền tảng phần cứng, gồm AWS Trainium, Google TPU, GPU NVIDIA và AMD, nhằm phục vụ huấn luyện, vận hành các mô hình AI. Anthropic cảnh báo khả năng tiếp cận năng lực tính toán, tiến độ triển khai trung tâm dữ liệu và nguồn cung năng lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, khoảng 48% doanh thu nửa đầu năm 2026 đến từ khách hàng thông qua các chợ ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Điều này cho thấy vai trò đáng kể của các đối tác phân phối trong mô hình thương mại của Anthropic.

Theo hồ sơ IPO, nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu mới dự kiến phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng tính toán, tuyển dụng nhân sự và các nhu cầu phát triển khác.

Goldman Sachs và Morgan Stanley là hai tổ chức tài chính được Anthropic nêu trong thông báo liên quan đến đợt chào bán.

Việc công khai hồ sơ IPO mở ra cơ hội đánh giá sâu hơn khả năng thương mại hóa AI, hiệu quả đầu tư hạ tầng và triển vọng sinh lời của Anthropic. Tuy nhiên, quy mô huy động vốn, định giá phát hành và thời điểm giao dịch chính thức vẫn cần chờ các công bố tiếp theo.