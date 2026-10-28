Anthropic chuẩn bị IPO lớn nhất lịch sử, có thể huy động 100 tỷ USD

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Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng 11/2026 với mã chứng khoán ANT.

Theo AP, thương vụ có thể huy động tới 100 tỷ USD, vượt kỷ lục 86 tỷ USD của SpaceX hồi tháng 6, trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử.

Được thành lập năm 2021 bởi các cựu lãnh đạo OpenAI, Anthropic đang tăng trưởng nhanh chóng. Theo hồ sơ dài 335 trang, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 vượt 16 tỷ USD, gấp 14 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa có lợi nhuận, với khoản lỗ ròng lên tới 80,7 tỷ USD trong nửa đầu năm.

Anthropic được các nhà đầu tư tư nhân định giá 965 tỷ USD hồi đầu năm và hiện có thể đạt mức định giá 1.500-2.000 tỷ USD khi niêm yết, dù con số cuối cùng chưa được xác định.

Việc đẩy nhanh IPO phản ánh nhu cầu vốn khổng lồ để phát triển hạ tầng AI, đồng thời giúp Anthropic giành lợi thế trước đối thủ OpenAI, dự kiến niêm yết năm 2027. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ngày càng lớn, tình trạng thua lỗ kéo dài và lo ngại bong bóng AI khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Đáng chú ý, Anthropic dự kiến dành 50,1% quyền biểu quyết cho 7 nhà sáng lập thông qua cơ cấu cổ phiếu đặc biệt, đồng thời duy trì cơ chế giám sát độc lập nhằm bảo đảm lợi ích tài chính không lấn át an toàn công cộng.

Hồ sơ IPO cũng dành gần 100 trang trình bày rủi ro, bao gồm khả năng AI bị lợi dụng phát triển vũ khí hóa học, phục vụ giám sát quy mô lớn hoặc vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người.

Tổng giám đốc Dario Amodei từng cảnh báo cần làm chậm tốc độ phát triển AI để các biện pháp bảo đảm an toàn theo kịp công nghệ. Anthropic hiện còn vướng tranh chấp pháp lý với chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến việc hạn chế sử dụng công nghệ AI cho mục đích quân sự.

Thương vụ IPO được đánh giá là phép thử lớn đối với niềm tin của Phố Wall vào triển vọng thương mại hóa AI, trong bối cảnh ngành công nghệ đang thu hút lượng vốn đầu tư khổng lồ nhưng hiệu quả sinh lời vẫn chưa rõ ràng./.