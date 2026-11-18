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Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic sẽ tiến hành định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 18/11. Đây được xem là một phép thử về độ bền của làn sóng chi tiêu mạnh tay cho lĩnh vực AI.

Định giá là bước mà Anthropic cùng các ngân hàng bảo lãnh phát hành sẽ xác lập mức giá cuối cùng cho số cổ phiếu bán ra cho các nhà đầu tư đã đặt mua trước đó, thường diễn ra sau khi thị trường đóng cửa vào buổi tối trước ngày giao dịch chính thức.

Trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) tuần trước, Anthropic cho biết có kế hoạch chào bán 825 triệu cổ phiếu với mức giá từ 70-78 USD/cổ phiếu.

Hoạt động giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 19/11 trên sàn chứng khoán Nasdaq với mã "ANT" và được dự báo có thể nhanh chóng tăng vượt mức giá chào bán. Trước đó hồi tháng 6, cổ phiếu của SpaceX từng tăng vọt 19% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên.

Theo hồ sơ công bố, doanh thu của Anthropic đạt 17 tỷ USD trong quý 3/2026, tăng mạnh so với mức 1,4 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu định kỳ theo năm (ARR) của công ty tính đến ngày 31/10 đạt khoảng 81 tỷ USD, tăng thêm 10 tỷ USD so với thời điểm cuối tháng 9.

Với mức giá trần dự kiến, thương vụ IPO này sẽ giúp Anthropic huy động được khoảng 64,4 tỷ USD, qua đó định giá công ty có trụ sở tại San Francisco này ở mức xấp xỉ 1.400 tỷ USD, tính cả quyền chọn cổ phiếu của nhân viên và các cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.

Trước đó, Anthropic từng được kỳ vọng sẽ huy động tới 100 tỷ USD để trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, quy mô thực tế nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức 86 tỷ USD mà tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã huy động được hồi tháng 6 với mức định giá 1.770 tỷ USD.

Các ước tính trước đó từng định giá Anthropic lên tới 2.000 tỷ USD, song con số này đã sụt giảm khi nhóm cổ phiếu AI lao dốc trên Phố Wall.

Thương vụ IPO của Anthropic diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu AI đã biến động mạnh trong thời gian qua khi giới đầu tư đặt câu hỏi liệu những khoản đầu tư khổng lồ đổ vào công nghệ này có thực sự mang lại hiệu quả kinh tế hay không.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang đánh giá tác động từ kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ - sự kiện giúp đảng Dân chủ, vốn có quan điểm thận trọng hơn đối với AI, giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Đồng thời, Nvidia - hãng sản xuất chip giữ vai trò trung tâm trong hạ tầng AI và cũng là nhà đầu tư sớm của Anthropic - đang chao đảo sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang từ chức./.