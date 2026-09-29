Anthropic chốt kế hoạch IPO lịch sử 100 tỷ USD với mức định giá 2.000 tỷ USD

Doanh thu tăng vọt gấp 12 lần đi kèm áp lực lỗ ròng 42 tỷ USD

Hãng tin Reuters trích dẫn hồ sơ cáo bạch của Anthropic công bố ngày 29/9 cho thấy doanh nghiệp này ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong năm tài chính vừa qua. Doanh thu của công ty đạt 4,6 tỷ USD, cao gấp 12 lần so với năm trước đó. Sự bứt phá về mặt doanh thu lại đi kèm với thách thức lớn về hiệu quả hoạt động. Khoản lỗ hoạt động của Anthropic vượt mức 8 tỷ USD và lỗ ròng cả năm lên tới 42 tỷ USD. Báo cáo cũng cho thấy công ty lên kế hoạch chi tiêu khổng lồ với ngân sách 518 tỷ USD cho hệ thống điện toán đám mây và các yêu cầu hạ tầng công nghệ khác trong những năm sắp tới.

Bản cáo bạch chỉ ra một rủi ro tài chính đáng lưu tâm khi gần 25% tổng doanh thu năm ngoái phụ thuộc vào hai khách hàng lớn. Các đối tác này không ký kết hợp đồng dài hạn, tạo ra nguy cơ sụt giảm doanh thu đột ngột nếu họ quyết định ngừng hoặc cắt giảm chi tiêu. Để duy trì hoạt động đầu tư liên tục, Anthropic đang nắm giữ lượng tiền mặt dồi dào. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn của công ty đạt gần 20,3 tỷ USD. Ban lãnh đạo doanh nghiệp đặt cược lớn vào kịch bản trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu sâu rộng hơn cả kỷ nguyên công nghiệp hóa hay sự bùng nổ của Internet.

Hồi đầu tháng 6, công ty mẹ của ứng dụng Claude đã bí mật nộp hồ sơ IPO. Các nguồn tin tài chính ước tính Anthropic có thể đạt mức định giá lên tới 2.000 tỷ USD, cao gấp đôi so với các dự báo nội bộ được công bố vào tháng 5. Doanh nghiệp kỳ vọng huy động thành công 100 tỷ USD từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Mặc dù quá trình chuẩn bị đã hoàn tất, lịch niêm yết chính thức có thể được lùi lại đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của nước Mỹ để đảm bảo điều kiện thị trường thuận lợi nhất.

Phép thử định giá 2.000 tỷ USD giữa thị trường công nghệ nhiều biến động

Sự kiện IPO của Anthropic diễn ra khi thị trường trí tuệ nhân tạo đang chứng kiến cuộc đua thị phần khốc liệt. Được thành lập vào năm 2021 bởi nhóm cựu nhân sự từng làm việc tại OpenAI, Anthropic chính thức ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn Claude vào tháng 3/2023. Doanh nghiệp hiện phải cạnh tranh trực tiếp với OpenAI cũng như các tập đoàn công nghệ khổng lồ khác bao gồm xAI của tỷ phú Elon Musk, Google của Alphabet và Meta. Tốc độ phát triển của Anthropic vẫn duy trì ấn tượng với mức ước tính doanh thu hàng năm hiện tại đã vượt mốc 30 tỷ USD.

Mức định giá cao ngất ngưởng của Anthropic đang trở thành chuẩn mực mới cho Phố Wall khi định giá các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu. Sự kiện niêm yết này được coi là phép thử quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư khi thị trường vừa trải qua đợt bán tháo các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn do bị siết kiểm soát. Giới đầu tư đang thể hiện sự cẩn trọng hơn sau thương vụ IPO kỷ lục 75 tỷ USD của SpaceX hồi tháng 6. Cổ phiếu SpaceX từng tăng 20% sau khi niêm yết với định giá 1.770 tỷ USD nhưng hiện tại đã suy giảm và chỉ còn nhỉnh hơn đôi chút so với mức giá chào sàn ban đầu.

Áp lực cạnh tranh sẽ tiếp tục gia tăng khi đối thủ lớn nhất của Anthropic là OpenAI cũng đang rục rịch chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Nguồn tin thị trường xác nhận công ty đứng sau ứng dụng ChatGPT đã bí mật nộp hồ sơ IPO vào tháng 6 vừa qua và dự kiến sẽ chính thức niêm yết vào đầu năm tới. Cuộc đua huy động vốn tỷ USD của hai doanh nghiệp này hứa hẹn sẽ định hình lại toàn bộ cấu trúc tài chính của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu.