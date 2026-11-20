Đây được xem là một trong những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đáng chú ý nhất trong lịch sử ngành công nghệ, đồng thời đánh dấu bước chuyển của một trong những doanh nghiệp AI hàng đầu thế giới từ công ty tư nhân sang doanh nghiệp niêm yết đại chúng.

Anthropic ấn định giá IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu, cao hơn mức giá dự kiến ban đầu, phản ánh nhu cầu lớn của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu doanh nghiệp. Đợt phát hành bao gồm 980 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, trong đó Anthropic trực tiếp phát hành khoảng 956,35 triệu cổ phiếu, còn lại khoảng 23,65 triệu cổ phiếu do một số cổ đông bán ra. Với mức giá này, đợt IPO dự kiến huy động khoảng 81,34 tỷ USD, trở thành một trong những thương vụ huy động vốn lớn nhất từng được thực hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Việc niêm yết diễn ra trong bối cảnh Anthropic đang mở rộng nhanh hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển mô hình AI tạo sinh và cung cấp giải pháp AI cho doanh nghiệp. Sản phẩm chủ lực Claude được sử dụng trong nhiều hoạt động như lập trình, phân tích dữ liệu, xử lý văn bản và tự động hóa quy trình công việc.

Anthropic cũng đang cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, Google và một số tập đoàn công nghệ lớn trong cuộc đua phát triển các mô hình AI ngày càng có năng lực cao. Việc trở thành công ty đại chúng sẽ giúp Anthropic tiếp cận nguồn vốn quy mô lớn hơn, tạo điều kiện mở rộng hạ tầng tính toán, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển mô hình mới, đồng thời tăng khả năng thu hút nhân lực chất lượng cao.

Giới phân tích nhận định đợt IPO của Anthropic không chỉ là sự kiện tài chính của riêng doanh nghiệp mà còn là phép thử quan trọng đối với niềm tin của thị trường vào triển vọng thương mại hóa AI. Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đang chi hàng trăm tỷ USD để xây dựng hạ tầng phục vụ AI, khả năng Anthropic duy trì tốc độ tăng trưởng, chuyển đổi lợi thế công nghệ thành doanh thu và tiến tới lợi nhuận sẽ được theo dõi sát sao.