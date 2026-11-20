Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 1.102,71 điểm, tương đương 2,20%, xuống 49.095,46 điểm. S&P 500 mất 148,39 điểm, tương đương 2,03%, còn 7.175,24 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 544 điểm, tương đương 2,23%, xuống 23.885,88 điểm.

S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ 6 liên tiếp và đang hướng tới tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 4-2025.

Tâm điểm thị trường là màn chào sàn Nasdaq của Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude. Doanh nghiệp này huy động khoảng 81,3 tỷ USD thông qua IPO, với giá phát hành 83 USD/cổ phiếu, lập kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Cổ phiếu Anthropic mở cửa ở mức 111,50 USD, tăng hơn 34%, có lúc đẩy định giá doanh nghiệp vượt 2.000 tỷ USD. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu, với giá đóng cửa 97,17 USD, chỉ còn cao hơn khoảng 17% so với giá IPO.

Theo ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital, nhà đầu tư có thể đang bán bớt các tài sản khác để dành vốn mua cổ phiếu Anthropic. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận triển vọng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI đã kém lạc quan hơn trong những tháng gần đây.

Áp lực bán lan rộng sang nhóm bán dẫn. Cổ phiếu AMD lao dốc sau thông tin quỹ Hunterbrook Capital mở vị thế bán khống. Nvidia ghi nhận phiên giảm thứ 6 liên tiếp, bất chấp dự báo doanh thu tích cực. Micron, Broadcom cùng các doanh nghiệp điện toán đám mây CoreWeave và Nebius cũng chịu sức ép.

Ngoài nhóm công nghệ, Walmart giảm sau khi triển vọng doanh số cả năm gây thất vọng, trong khi Palo Alto Networks tăng nhờ nâng dự báo doanh thu năm 2027.

Thị trường đồng thời chịu áp lực từ triển vọng chính sách tiền tệ. Biên bản cuộc họp tháng 10 của FED cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME, nhà đầu tư đang định giá khoảng 94% khả năng FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong tháng 12.

Sự chú ý hiện chuyển sang báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố tuần tới, với lạm phát lõi được dự báo ở mức 3,2%, cao hơn mục tiêu 2% của FED.