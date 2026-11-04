Anthropic báo lỗ hoạt động trước thềm IPO

Anthropic báo lỗ hoạt động trước thềm IPO. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Theo bản cáo bạch cập nhật gửi lên cơ quan quản lý Mỹ vào ngày 2/11, công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic đã ghi nhận khoản lỗ hoạt động trở lại trong quý III/2026, đồng thời hé lộ các cam kết chi tiêu khổng lồ lên tới gần 900 tỷ USD chủ yếu dành cho năng lực điện toán.

Bức tranh tài chính đầy thách thức này được công bố ngay trước thềm đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) của công ty trên sàn Nasdaq.

Dữ liệu mới nhất cho thấy Anthropic đã đạt doanh thu 17 tỷ USD trong quý III, tăng 47% so với quý trước và cao hơn 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này không đủ bù đắp chi phí: Anthropic ghi nhận khoản lỗ hoạt động 567 triệu USD, đảo ngược so với mức lợi nhuận 974 triệu USD của quý II)

Đại diện công ty lý giải sự sụt giảm này một phần đến từ khoản chi 5 tỷ USD để mua thêm năng lực điện toán ngắn hạn với giá cao hơn nhiều, khi nhu cầu vượt quá các hợp đồng dài hạn. Công ty cũng ghi nhận khoản chi phí phi tiền mặt 2 tỷ USD cho chương trình đối ứng các khoản quyên góp của nhân viên.

Dù vậy, lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh của hãng vẫn đạt 2,5 tỷ USD, tương đương biên lợi nhuận 15% và giảm so với mức 19% của quý trước. Mức lỗ ròng trong quý lên tới 23,3 tỷ USD, cao gần gấp đôi so với mức 12,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng của năm 2026, Anthropic lỗ 104 tỷ USD trên doanh thu 33,2 tỷ USD. Song phía Anthropic lưu ý rằng 94,3 tỷ USD trong số lỗ này là các khoản chi phí không bằng tiền mặt, phát sinh do giá trị của các trái phiếu chuyển đổi (khoản nợ có thể đổi thành cổ phiếu) tăng lên tỷ lệ thuận với mức định giá của công ty.

Điều thu hút sự chú ý của giới đầu tư là khoản cam kết mua sắm và thuê ngoài (chủ yếu là hạ tầng điện toán) khổng lồ trị giá 895,4 tỷ USD của Anthropic. Tổng giá trị của những khoản này gần gấp bảy lần lượng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn trị giá 131,8 tỷ USD mà Anthropic nắm giữ tính đến cuối tháng 9. Theo lộ trình, khoảng 70 tỷ USD đến hạn trong 12 tháng tới và khoảng 450 tỷ USD đến hạn trước cuối năm 2030 (trong đó khoảng 214 tỷ USD có thể hủy bỏ hoặc phụ thuộc vào các điều kiện đi kèm).

Bên cạnh áp lực tài chính, Anthropic cũng đối mặt với thách thức về vận hành khi tốc độ tăng trưởng doanh số bắt đầu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng gấp đôi từ quý I sang quý II. Hãng cũng cho hay khoảng 5% đến 7% doanh thu trong 9 tháng của năm 2026 đến từ những khách hàng vi phạm quy tắc sử dụng. Công ty cảnh báo việc siết chặt kiểm soát các trường hợp này có thể làm giảm doanh thu và tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Anthropic dự kiến giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán ANT. Căn cứ theo quy định chứng khoán Mỹ, công ty có thể bắt đầu chiến dịch quảng bá vào tuần tới và chính thức niêm yết từ tuần lễ ngày 16/11.

Trước làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ do những lo ngại về hiệu quả chi tiêu cho AI, giới truyền thông cho biết một số nhà đầu tư đã hạ kỳ vọng định giá IPO của Anthropic từ mức 2.000 tỷ USD ban đầu xuống còn khoảng 1.500 tỷ USD. Dù vậy, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với mức định giá 965 tỷ USD mà hãng đạt được trong vòng gọi vốn tư nhân hồi tháng 5./.