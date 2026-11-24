Gordon mờ nhạt so với chính anh hồi đầu mùa. Ảnh: Reuters.

Anthony Gordon đang đối mặt với áp lực tại Barcelona sau giai đoạn khởi đầu đầy hứa hẹn. Theo Thomas Griffin của trang Football Insider, tiền đạo người Anh tiếp tục bộc lộ điểm yếu trong khâu dứt điểm. Đây cũng là vấn đề từng khiến người hâm mộ Newcastle nhiều lần thất vọng.

Gordon từng hòa nhập nhanh chóng sau khi chuyển đến Camp Nou từ Newcastle trong mùa hè. Anh có 4 pha kiến tạo chỉ sau 4 trận La Liga đầu tiên, trở thành cầu thủ thứ ba trong thế kỷ này đạt thành tích đó.

Tuy nhiên, phong độ của chân sút 25 tuổi sa sút đáng kể. Kể từ pha kiến tạo trong chiến thắng 5-0 trước Valencia hồi tháng 9, Gordon trải qua 8 trận La Liga liên tiếp không có thêm đường chuyền thành bàn. Anh chỉ ghi 2 bàn trong giai đoạn này.

Đáng lo hơn, khả năng tận dụng cơ hội của Gordon vẫn chưa được cải thiện. Sau 12 trận tại La Liga, cầu thủ người Anh nằm trong nhóm những người bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất giải. Anh chỉ chuyển hóa 8% số cú sút thành bàn thắng.

Đây là điểm yếu quen thuộc với người hâm mộ Newcastle. Trong mùa giải cuối cùng tại St James' Park, Gordon bỏ lỡ 9 cơ hội lớn, ngang bằng Harvey Barnes. Hai mùa trước đó, anh cũng thường xuyên nằm trong nhóm cầu thủ phung phí nhiều cơ hội nhất đội.

Cựu sao Newcastle chỉ thi đấu 22 phút trong trận gặp Villarreal. Ảnh: Reuters.

Ở trận thắng Villarreal 3-2 hôm 22/11, Gordon chỉ được thi đấu 22 phút nhưng vẫn khiến người hâm mộ thất vọng vì bỏ lỡ những cơ hội đáng chú ý.

Một số cổ động viên Barcelona đã công khai chỉ trích khả năng dứt điểm của tiền đạo này trên mạng xã hội. Họ cho rằng Gordon cần cải thiện khả năng ra quyết định nếu muốn duy trì vị trí trong đội hình.

Dẫu vậy, HLV Hansi Flick vẫn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của học trò. Nhà cầm quân người Đức cho biết Gordon đang thích nghi với cường độ tập luyện khác biệt tại Barcelona. Ông hài lòng với chất lượng chuyên môn và những đóng góp của cầu thủ này.

Gordon vẫn có thời gian để chứng minh giá trị. Tuy nhiên, nếu không cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội, điểm yếu từng đeo bám anh tại Newcastle có thể tiếp tục trở thành rào cản ở Barcelona.

Điểm yếu chí mạng của Barcelona Dù đang dẫn đầu La Liga và có thành tích tốt tại Champions League 2026/27 nhưng người hâm mộ không thể yên tâm vì hàng thủ của Barcelona lúc này.