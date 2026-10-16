Antesco dự kiến thu 200 tỷ đồng từ cổ đông để 'xoay nguồn' trả nợ

CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco, HOSE: ANT) vừa thông qua phương án chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động 200 tỷ đồng để trả nợ.

Theo phương án được thông qua, ANT dự kiến chào bán cổ phiếu theo tỉ lệ 2:1,133, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1,133 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp sẽ thu về 200 tỷ đồng. Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong năm 2026 và/hoặc cho đến khi hoàn tất theo quy định.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được ANT sử dụng để trả nợ trong quý I-II/2027.

Phương án phân bổ 200 tỷ đồng vốn huy động để trả nợ vay của Antesco (Ảnh: ANT).

Theo báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của ANT đạt 917,79 tỷ đồng, tăng 10,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 84,23 tỷ đồng. Khoản nợ vay này bằng 234,6% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 787,99 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn là 129,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kế hoạch chào bán cổ phiếu được ANT đưa ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu suy giảm mạnh. Tính từ ngày 5/1 đến ngày 15/10/2026, cổ phiếu ANT giảm 49,2%, từ 29.520 đồng xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu. Thị giá hiện giao dịch dưới đường trung bình động 200 phiên (MA 200).

Diễn biến cổ phiếu của ANT (Ảnh: SSI).

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026 ANT ghi nhận doanh thu đạt 926,71 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 64,44 tỷ đồng, giảm 5%. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 26,1% xuống còn 24,1%.

Năm 2026, ANT đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 46,3% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 46% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

CTCP Rau quả thực phẩm An Giang hoạt động sản xuất chính là sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu rau quả nhiệt đới đông lạnh và đóng hộp như: bắp non, khóm, đậu nành, khoai môn, xoài, đu đủ, thanh long.

Antesco chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần vào năm 2011. Sản phẩm của công ty chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.