ANRPC dự báo nhu cầu cao su toàn cầu vượt nguồn cung

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Theo Bản tin Thị trường Nông, Lâm, Thủy sản số ra ngày 21/9 (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương), ANRPC dự báo sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2026 đạt 15,279 triệu tấn, tăng 2,1% so với năm 2025. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dự báo đạt 15,356 triệu tấn, cao hơn sản lượng khoảng 77.000 tấn.

Đáng chú ý, dù về khối lượng tuyệt đối cầu vẫn vượt cung, nhưng xét về tốc độ tăng trưởng, cung đang tăng nhanh hơn (2,1% so với chỉ 0,4% của cầu). Mức dự báo tiêu thụ 0,4% này cũng đã bị điều chỉnh giảm so với dự báo hồi tháng 6, chủ yếu do hạ triển vọng tiêu thụ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico. Điều này cho thấy khoảng cách dư cầu đang có xu hướng thu hẹp dần.

Nhu cầu vẫn được hỗ trợ bởi hoạt động thay thế lốp xe, sự mở rộng của thị trường xe điện, đặc biệt tại Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu, cùng đà tăng của ngành sản xuất ô tô. Tuy nhiên, sự suy yếu theo mùa của ngành chế tạo lốp, chi phí nguyên liệu đầu vào cao, các hạn chế thương mại và bất ổn địa chính trị đang làm chậm tốc độ tăng trưởng.

Nhìn chung, thị trường cao su tự nhiên năm nay nhiều khả năng tiếp tục trong trạng thái nguồn cung tăng nhưng chưa ổn định, trong khi nhu cầu phục hồi chậm. ANRPC dự báo tiêu thụ sẽ tăng dần trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, diễn biến giá và cán cân cung - cầu vẫn phụ thuộc đáng kể vào doanh số ô tô, sản lượng lốp xe, điều kiện vận chuyển và các gián đoạn nguồn cung do thời tiết.