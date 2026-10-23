ANNSHAN ghi dấu ấn tại chung kết Tea Masters Cup Vietnam 2026: Bản sắc và sáng tạo

Góp mặt tại chung kết Tea Masters Cup Vietnam 2026 ngay lần đầu dự thi, hai trà sư Trần Đắc Tùng và Mai Đình Đạt mang đến hai cách tiếp cận sản phẩm, gắn với định hướng phát triển trà cổ thụ Việt Nam của thương hiệu ANNSHAN.

Trà nhân Trần Đắc Tùng chọn thể hiện hương vị nguyên bản của trà, còn trà nhân Mai Đình Đạt tìm kiếm những cách kết hợp mới trong pha chế nhưng vẫn giữ được nền trà cổ thụ Việt Nam. Cùng tham dự Tea Masters Cup Vietnam 2026 lần đầu tiên, hai đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Nam Holdings góp mặt tại vòng chung kết với những trải nghiệm gắn liền công việc kinh doanh và nghiên cứu sản phẩm.

Cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ Tea Show 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Hơn 80 thí sinh đăng ký tham dự vòng tuyển chọn trực tuyến, tranh tài ở ba nội dung pha trà, thử nếm và Synergy. Trần Đắc Tùng tham gia hạng mục Tea Preparation, trong khi Mai Đình Đạt có tên tại hạng mục Synergy.

Đằng sau lần xuất hiện tại cuộc thi là những vấn đề cả hai đang theo đuổi trong công việc: hiểu rõ đặc tính nguyên liệu, phát triển cách thưởng thức phù hợp và giúp khách hàng nhận biết giá trị của trà Việt.

KIỂM CHỨNG TAY NGHỀ QUA MỘT CUỘC THI

Với trà nhân Trần Đắc Tùng, Phó Tổng Giám đốc Phương Nam Holdings kiêm Giám đốc Kinh doanh, quyết định dự thi xuất phát một phần từ yêu cầu rất thực tế tại cửa hàng. Ở địa chỉ 18 Hàng Tre, Hà Nội, anh thường xuyên tiếp xúc với du khách quốc tế muốn tìm hiểu trà Shan Tuyết cổ thụ và văn hóa thưởng trà Việt Nam. Công việc đòi hỏi người giới thiệu vừa nắm vững sản phẩm, vừa có khả năng diễn đạt để khách hàng hiểu được sự khác biệt giữa các dòng trà.

Tùng có thể trò chuyện hàng giờ với một người cùng sở thích, nhưng từng khá rụt rè khi đứng trước đám đông. Năm 2023, anh bắt đầu xây dựng các kênh YouTube, TikTok, tập giới thiệu sản phẩm trước máy quay. Dù vậy, trình bày trước hội đồng giám khảo và khán giả vẫn là một thử thách khác.

Anh Trần Đắc Tùng

“Tôi muốn biết những gì mình đã học hỏi trong suốt hơn một thập kỷ qua đang ở đâu, còn thiếu sót điều gì và cần tiếp tục hoàn thiện những gì”, anh chia sẻ về lý do đăng ký dự thi.

Tại cuộc thi, Tùng lựa chọn chủ đề “Trong và sáng”, đặt trọng tâm vào việc thể hiện đặc tính tự nhiên của trà. Phần thi tự chọn sử dụng Cổ Sơn Trần Vận 2025, một sản phẩm Phổ Nhĩ sống của Phương Nam Holdings. Với lựa chọn này, người pha cần điều chỉnh thao tác để hương thơm, vị chát và hậu vị của nguyên liệu được thể hiện hài hòa.

Hành trình làm nghề của Tùng bắt đầu năm 2014, khi mới 17 tuổi. Người đưa anh đến với trà là chị gái, doanh nhân Trần Thị Mai Phương. Khi đang kinh doanh nhà hàng tại Nam Định, bà Mai Phương nảy ý tưởng mở thêm cửa hàng trà và trà cụ xuất phát từ tình yêu và những chấp niệm với một thứ di sản của vùng núi cao Việt Nam.

Cửa hàng nhỏ tại phố Quang Trung, Nam Định trở thành nơi Tùng học nghề. Những năm sau, hoạt động kinh doanh chuyển lên Hà Nội, giúp anh có thêm cơ hội tiếp xúc với sản phẩm, người làm trà và khách hàng. Đến năm 2023, một chuyến thiện nguyện tại khu vực Xin Chải - Hoang Thèn, Lai Châu khiến anh quan tâm sâu hơn đến trà Shan Tuyết cổ thụ Việt Nam. Được tận mắt nhìn thấy những cây trà lớn giữa núi rừng, đồng thời chứng kiến khó khăn trong đời sống người dân, Tùng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cách khai thác nguồn nguyên liệu này để tạo sinh kế.

Cuối cùng thì sau nhiều năm làm nghề, điều khiến Tùng hồi hộp khi bước lên sân khấu lại là khả năng nói trọn vẹn những gì mình biết. “Bởi nếu muốn một ngày nào đó có thể tự tin đứng trước bạn bè quốc tế để kể câu chuyện trà Việt, thì hôm nay tôi phải đủ can đảm để vượt qua nỗi sợ của chính mình”, anh nói.

Cũng chính vì thế việc góp mặt tại vòng chung kết mang ý nghĩa riêng với Tùng. Anh có thêm sự tự tin để tiếp tục công việc vẫn làm mỗi ngày: pha trà, tiếp khách và giới thiệu những điều mình hiểu, mình trân trọng về trà Việt. Trải nghiệm lần này sẽ bổ sung một góc nhìn cho công việc kinh doanh: giá trị của sản phẩm còn gắn với vùng nguyên liệu và những người trực tiếp gìn giữ, thu hái, chế biến trà.

SÁNG TẠO ĐỒ UỐNG TRÊN NỀN TRÀ CỔ THỤ

Mai Đình Đạt, Phó Tổng Giám đốc Phương Nam Holdings kiêm Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển (R&D), tiếp cận cuộc thi bằng kinh nghiệm phát triển đồ uống hiện đại. Với chủ đề “Lưu luyến”, anh chú trọng trải nghiệm hương vị và dư vị mà sản phẩm để lại cho người thưởng thức.

Giữ vô vàn những loại nguyên liệu nhập ngoại trên thị trường đồ uống, nhưng trà nhân của ANNSHAN lại lựa chọn pha chế từ nguồn nguyên liệu đặc trưng của Việt Nam - trà cổ thụ. Theo anh Đạt, trà cổ thụ Việt Nam có sức hấp dẫn ở độ đậm, chiều sâu hương thơm và sự khác biệt giữa các vùng nguyên liệu. Những đặc tính này tạo chất liệu cho việc nghiên cứu thức uống mới, hướng tới nhóm khách hàng trẻ.

Anh Mai Đình Đạt

Tuy nhiên, lựa chọn được nguyên liệu phù hợp mới là bước đầu. Thách thức anh thường gặp là giữ được hương vị đặc trưng của trà khi phối hợp với sữa, trái cây hoặc các thành phần có mùi vị nổi bật. Mỗi loại trà cần một cách chiết xuất riêng. Nhiệt độ nước, thời gian ủ và tỷ lệ phối trộn đều ảnh hưởng đến thành phẩm. Khi công thức thay đổi, người phát triển sản phẩm phải tiếp tục thử nghiệm để tìm sự cân bằng, bảo đảm người uống vẫn cảm nhận được nền trà.

“Theo tôi, nghệ thuật pha chế không phải là dùng những nguyên liệu khác để che lấp hương trà, mà là làm nổi bật giá trị vốn có của trà bằng sự sáng tạo và kỹ thuật”, anh Đạt nói.

Đây cũng là yêu cầu anh đặt ra trong hoạt động R&D tại Phương Nam. Một thức uống sáng tạo cần có dấu ấn riêng, đồng thời giữ được đặc tính của nguyên liệu chủ đạo khi đưa vào phục vụ khách hàng.

Nói về cuộc thi, anh Đạt nhắc nhiều đến mong muốn được cùng người làm trà truyền thống nghiên cứu sản phẩm. Anh nhìn thấy khả năng kết hợp giữa kinh nghiệm của những người am hiểu nguyên liệu với kỹ thuật của người làm đồ uống, để hương vị trà Việt có thêm cách đến với khách hàng.

“Tôi tin rằng trà Việt Nam không thiếu những sản phẩm chất lượng để vươn ra thế giới. Điều chúng ta cần là sự kết nối giữa giá trị truyền thống, kiến thức chuyên môn và tư duy sáng tạo hiện đại để biến những lợi thế ấy thành sức mạnh của thương hiệu trà Việt”, anh chia sẻ. Với người làm R&D, mong muốn ấy gắn với từng công thức đang nghiên cứu: tạo ra thức uống phù hợp với người dùng hôm nay, đồng thời giữ được hương vị khiến mình lựa chọn nguyên liệu ấy ngay từ đầu.

LÀM TRÀ BẰNG CẢ CÁI TÂM

Hai hướng tiếp cận của 2 vị lãnh đạo của Tập đoàn Phương Nam gắn với định hướng phát triển ANNSHAN, thương hiệu thuộc Phương Nam Holdings do bà Trần Thị Mai Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn, sáng lập.

Nếu cửa hàng trà và trà cụ năm 2014 đặt nền móng cho hành trình kinh doanh, việc tiếp cận các vùng trà cổ thụ khiến bà Phương quan tâm nhiều hơn đến chế biến và xây dựng sản phẩm. Qua tìm hiểu kỹ thuật làm trà tại Trung Quốc, Đài Loan, bà đặt vấn đề ứng dụng kinh nghiệm phù hợp vào nguồn nguyên liệu Việt Nam.

Lai Châu là một trong những địa bàn được thương hiệu chú ý. Theo chia sẻ của người sáng lập, việc chứng kiến cách thu hái làm gãy cành, tổn thương cây trà khiến bà trăn trở về khả năng bảo tồn vùng nguyên liệu trong quá trình khai thác.

Các sản phẩm sáng tạo từ trà của thương hiệu ANNSHAN

Ở góc độ kinh doanh, mối quan tâm của bà còn nằm ở giá trị người dân thu được khi bán trà nguyên liệu. Định hướng ANNSHAN theo đuổi là cải thiện khâu chế biến, phát triển sản phẩm và tìm thêm đầu ra, qua đó nâng giá trị thương mại của trà cổ thụ.

Vai trò của người sáng lập thể hiện ở việc lựa chọn hướng phát triển này và tổ chức các khâu thực hiện. Theo bà Mai Phương, doanh nghiệp chú trọng chuyển giao quy trình chế biến cho người dân để cải thiện chất lượng trà đầu vào. Trên nền nguyên liệu đó, đội ngũ phát triển sản phẩm nghiên cứu thêm những hình thức sử dụng thuận tiện hơn.

ANNSHAN định hướng kết hợp trà Shan Tuyết cổ thụ với nông sản, thảo dược Việt Nam như cam Cao Phong, quế, đồng thời phát triển dạng túi nhúng. Với mảng đồ uống pha chế, thương hiệu tìm cách đưa trà Việt vào các sản phẩm quen thuộc như trà sữa, trà hoa quả.

Đây là những hướng sản phẩm phục vụ các nhu cầu khác nhau: thưởng trà nguyên bản, sử dụng tại nhà và mua đồ uống pha sẵn. Việc nghiên cứu công thức, kỹ thuật chiết xuất của anh Mai Đình Đạt cùng kinh nghiệm sản phẩm, tiếp xúc khách hàng của anh Trần Đắc Tùng được đặt trong quá trình đó.

Bà Phương cũng đặt mục tiêu phát triển mô hình F&B sử dụng nguyên liệu Việt, xa hơn là đưa thương hiệu ra thị trường quốc tế. Hiện tại, những công việc cụ thể được doanh nghiệp đề cập vẫn tập trung vào vùng nguyên liệu, chế biến và hoàn thiện sản phẩm.

Với hai trà sư, trải nghiệm tại Tea Masters Cup bổ sung thêm cơ hội đối chiếu tay nghề và học hỏi chuyên môn cho công việc hằng ngày. Mối quan tâm tiếp theo của họ nằm ở những sản phẩm khách hàng thực sự sử dụng. Đó là cũng là một trong những đích đến mà ANNSHAN vẫn đang phát triển - cách kết nối chất lượng trà truyền thống với kỹ thuật pha chế hiện đại, để người tiêu dùng có thêm lựa chọn thưởng thức trà Việt.