Anne Hathaway xin lỗi vì khoảnh khắc 'gây ác mộng' trên thảm đỏ

Anne Hathaway lên tiếng xin lỗi sau khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô liên tục hướng dẫn các nhiếp ảnh gia trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Verity hôm 30/9 bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào tối hôm sau, nữ diễn viên 43 tuổi thừa nhận đoạn video khiến cô cảm thấy kinh hoàng và ví đây là “thứ xuất hiện trong những cơn ác mộng”. Anne Hathaway thậm chí còn đoán trước Jimmy Fallon sẽ nhắc đến khoảnh khắc này trong chương trình.

Anne Hathaway xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Trong đoạn video gây chú ý, Anne Hathaway đứng giữa hai bạn diễn Dakota Johnson và Ismaël Cruz Córdova rồi chủ động hướng dẫn các nhiếp ảnh gia về hướng mà cô cùng dàn diễn viên sẽ nhìn. Nữ diễn viên cho biết cô khi ấy đã rơi vào “chế độ làm mẹ”, nhưng theo cách giống như đang chỉ huy một nhóm biểu diễn.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu từ bên trái, sau đó lần lượt di chuyển sang phía bên kia”, ngôi sao The Princess Diaries nói trước khi lần lượt chỉ vào từng người và đếm đến 10. Dakota Johnson còn hài hước đáp lại: “Sau đó tôi sẽ rời đi”.

Anne Hathaway đứng giữa hai bạn diễn Dakota Johnson và Ismaël Cruz Córdova rồi chủ động hướng dẫn các nhiếp ảnh gia về hướng mà cô cùng dàn diễn viên sẽ nhìn.

Khi đoạn video được phát lại trên chương trình, Anne Hathaway che mặt vì ngượng ngùng. Cô giải thích rằng bản thân chỉ cố gắng giúp mọi người: “Tôi chỉ muốn giúp đỡ. Có quá nhiều người trong chúng tôi, các nhiếp ảnh gia bắt đầu khó chịu và bầu không khí cũng thay đổi”.

Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành màn điều phối này, suy nghĩ đầu tiên của Anne Hathaway lại là: “Ôi không”.

“Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Cô gái đó đã xuất hiện để làm việc vào tối qua. Thực ra, cô ấy không đến để chơi. Cô ấy đến để làm việc”, nữ diễn viên hài hước nói.

Đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Một khán giả còn ví Anne Hathaway như một “cảnh sát giao thông trên thảm đỏ” vì cách cô liên tục chỉ dẫn vị trí và hướng nhìn của mọi người.

Trên thảm đỏ sự kiện tại New York, Anne Hathaway cũng gây chú ý khi khoe bụng bầu trong thiết kế váy quây của Prabal Gurung. Nữ diễn viên đang mang thai con thứ ba với chồng Adam Shulman. Em bé sắp chào đời sẽ trở thành thành viên thứ năm trong gia đình, bên cạnh hai con trai Jonathan (10 tuổi) và Jack (6 tuổi).

Trên thảm đỏ sự kiện tại New York, Anne Hathaway cũng gây chú ý khi khoe bụng bầu trong thiết kế váy quây của Prabal Gurung.

Chia sẻ với Jimmy Fallon, Anne Hathaway cho biết những triệu chứng thai kỳ chủ yếu của cô lần này là nổi mụn và khứu giác trở nên nhạy đến mức điên rồ.

Nữ diễn viên hài hước nói về hành trình mang thai: “Trong tam cá nguyệt đầu tiên, mục tiêu của tôi là không nôn khan giữa nơi công cộng. Đến tam cá nguyệt thứ ba, mục tiêu là không đi lạch bạch giữa nơi công cộng”.