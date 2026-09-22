Anne Hathaway vẫn tất bật với công việc trước ngày sinh nở

Anne Hathaway thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vòng bụng bầu ngày càng rõ nét trong một sự kiện quảng bá phim tại New York. Dù đang mang thai con thứ ba, nữ diễn viên 43 tuổi vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn.

Cụ thể, mới đây, Anne Hathaway tham dự buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu bộ phim Verity được tổ chức tại khu Midtown, New York, Mỹ.

Anne Hathaway tham dự buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu bộ phim Verity được tổ chức tại khu Midtown, New York, Mỹ.

Tại sự kiện, nữ diễn viên xuất hiện trong bộ trang phục đồng điệu màu nâu đỏ với những đường nhăn nhỏ được tạo điểm nhấn trên chất liệu. Cô kết hợp cùng túi xách màu đỏ nổi bật và kính mắt có thiết kế cá tính.

Đáng chú ý, Anne Hathaway lựa chọn kiểu tóc toàn đen, phần tóc mái được vuốt gọn ra phía sau. Thiết kế trang phục ôm vừa phải giúp vòng bụng bầu của nữ diễn viên hiện lên rõ nét. Dù đang trong thai kỳ, Anne Hathaway vẫn tự tin xuất hiện trước truyền thông với thần thái nổi bật và phong cách đầy cuốn hút.

Trước đó, hồi tháng 6, Anne Hathaway từng trực tiếp thông báo trên trang cá nhân rằng cô đang mang thai con thứ ba với chồng Adam Shulman. Nữ diễn viên sinh năm 1982 kết hôn với Adam Shulman vào năm 2012. Cặp đôi hiện có hai con trai và sẽ trở thành cha mẹ của ba người con sau khi em bé thứ ba chào đời.

Trước đó, hồi tháng 6, Anne Hathaway từng trực tiếp thông báo trên trang cá nhân rằng cô đang mang thai con thứ ba với chồng Adam Shulman.

Trong thời gian mang thai, Anne Hathaway vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh việc tham gia các sự kiện và quảng bá cho những dự án mới, nữ diễn viên còn góp mặt trong nhiều bộ phim đáng chú ý như The Devil Wears Prada 2, Mother Mary và The Odyssey.

Việc Anne Hathaway tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện và hoàn thành lịch trình quảng bá phim trong thời gian mang thai nhận được sự quan tâm từ công chúng. Hình ảnh mới nhất cũng cho thấy vòng bụng của nữ diễn viên đã ngày càng rõ nét khi thời điểm lâm bồn đang đến gần.