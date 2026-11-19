Theo Page Six dẫn nguồn TMZ, mới đây, Anne Hathaway được bắt gặp đi dạo trên đường phố New York, Mỹ, cùng một người bạn. Đáng chú ý, nữ diễn viên mang theo con mới sinh trong chiếc địu màu nâu. Ngôi sao Hollywood xuất hiện với diện mạo giản dị khi diện quần trắng, áo cardigan tím kết hợp áo khoác dài màu xám, mũ lưỡi trai và kính râm.

Page Six đã liên hệ với đại diện của Anne Hathaway để đề nghị bình luận. Hiện tên và giới tính của em bé chưa được tiết lộ.

Hiện tên và giới tính của em bé chưa được tiết lộ.

Trước đó, Anne Hathaway và ông xã Adam Shulman có hai con trai là Jonathan và Jack, lần lượt chào đời vào năm 2016 và 2019. Tháng 6 vừa qua, ngôi sao The Devil Wears Prada 2 chính thức thông báo mang thai lần thứ ba thông qua một bài đăng trên Instagram.

Trong suốt thời gian mang thai, nữ diễn viên vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, tự tin khoe bụng bầu trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Saint-Tropez cũng như chuỗi sự kiện quảng bá phim The Odyssey.

Xuất hiện trên chương trình Late Night With Seth Meyers hồi tháng 7, Anne Hathaway hài hước gọi em bé thứ ba là đứa trẻ "đến vào phút chót". Nữ diễn viên thừa nhận hai vợ chồng có kế hoạch sinh thêm con nhưng vẫn vô cùng bất ngờ khi việc thụ thai thành công.

Niềm hạnh phúc này càng trở nên đặc biệt bởi Anne Hathaway từng trải qua hành trình đầy khó khăn để trở thành mẹ. Nữ diễn viên từng tiết lộ mình bị sảy thai vào năm 2015. Đến năm 2019, khi thông báo mang thai con thứ hai, cô gửi lời động viên đến những người đang gặp khó khăn trong việc thụ thai.

Anne Hathaway từng trải qua hành trình đầy khó khăn để trở thành mẹ.

"Với tất cả những ai đang trải qua nỗi khổ vì hiếm muộn và khó thụ thai, xin hãy biết rằng hành trình đến với cả hai lần mang thai của tôi đều không hề suôn sẻ", Anne Hathaway chia sẻ. Minh tinh Hollywood từng mô tả khoảng thời gian ấy vô cùng đau đớn, cô độc và khiến bản thân không ngừng hoài nghi chính mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Access Hollywood hồi tháng 7, Anne Hathaway cho biết vợ chồng cô từng đặt kỳ vọng rất thấp vào khả năng có thêm con ở độ tuổi này. "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc bởi từ trải nghiệm của chính mình, chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có được điều này", nữ diễn viên tâm sự.

Anne Hathaway và Adam Shulman kết hôn năm 2012. Sau 14 năm chung sống, việc đón thêm thành viên thứ năm là niềm hạnh phúc mà nữ diễn viên gọi là một món quà quý giá, chưa bao giờ xem đó là điều hiển nhiên.

Anne Hathaway và Adam Shulman kết hôn năm 2012.