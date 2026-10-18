Anker MagGo 2 Pro: Phụ kiện công nghệ cho nhịp sống doanh nhân

Khi pin dự phòng trở thành phụ kiện cho phong cách làm việc linh hoạt. (Ảnh: Anker)

Trong nhịp làm việc đòi hỏi sự linh hoạt, những phụ kiện công nghệ nhỏ gọn, đa năng ngày càng có vai trò trong việc duy trì kết nối và xử lý công việc khi di chuyển. Anker MagGo 2 Pro kết hợp pin dự phòng, sạc không dây, chân đế và màn hình theo dõi trạng thái trong một thiết bị.

MagGo 2 Pro thuộc dòng phụ kiện được Anker hé lộ tại sự kiện IFA 2026 đầu tháng 9, trước khi giới thiệu cùng loạt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên toàn cầu.

Sản phẩm có dung lượng 10.000 mAh, trọng lượng 220 gram và độ dày 17,8 mm. Thiết kế này cho phép người dùng mang theo khi đi làm, gặp đối tác hoặc di chuyển giữa các địa điểm. Chân đế tích hợp có thể điều chỉnh góc từ 0 đến 80 độ, hỗ trợ đặt điện thoại trên bàn để theo dõi nội dung hoặc thao tác trực tiếp trên màn hình.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng sạc không dây chuẩn MagSafe và Qi2.2, với công suất tối đa 25 W. Để kiểm soát nhiệt lượng phát sinh trong quá trình sạc, Anker trang bị hệ thống tản nhiệt chủ động SnapCool, kết hợp quạt mini và ba lớp graphene tản nhiệt bên trong. Theo hãng, hệ thống giúp bề mặt tiếp xúc giữa pin và điện thoại duy trì nhiệt độ dưới 36 độ C trong điều kiện thông thường.

Khi thử nghiệm với iPhone 18 Pro Max, công suất sạc thường duy trì ở mức 23-25 W, có thời điểm đạt 27 W. Theo Anker, sản phẩm có thể sạc iPhone 17 Pro từ 0% lên 50% trong khoảng 25 phút.

Ngoài sạc không dây, thiết bị hỗ trợ sạc có dây hai chiều công suất 45 W, có thể sử dụng với các thiết bị như MacBook Air. Pin cũng cho phép sạc đồng thời hai thiết bị. Màn hình phụ hiển thị công suất, dung lượng, thời gian sạc còn lại và nhiệt độ hoạt động, giúp người dùng theo dõi trạng thái thiết bị.

Với giá niêm yết 2,95 triệu đồng, mức bán thực tế tại các hệ thống bán lẻ khoảng 2,7-2,8 triệu đồng, MagGo 2 Pro thuộc phân khúc pin dự phòng có giá tương đối cao so với các sản phẩm cùng dung lượng. Giá trị của thiết bị nằm ở sự kết hợp giữa khả năng sạc nhanh, tản nhiệt chủ động và những tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng linh hoạt.