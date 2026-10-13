Anime chinh phục thế hệ người hâm mộ mới

Anime đang chiếm ngày càng nhiều thời gian giải trí của thế hệ Gen Z và khán giả tuổi teen trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm rộng rãi hơn đối với các sản phẩm ăn theo như đồ lưu niệm, trò chơi và truyện tranh liên quan.

National Research Group, một công ty tư vấn chiến lược, đã thực hiện khảo sát tại 10 quốc gia cho nền tảng phát trực tuyến anime Crunchyroll, thuộc Sony Group Corp.

Theo kết quả khảo sát, có tới 79% người hâm mộ anime trong độ tuổi 13-17 cho biết họ xem anime nhiều hơn so với một năm trước. 68% người thuộc thế hệ Gen Z cũng đưa ra câu trả lời tương tự.

NA dẫn số liệu của Teikoku Databank cho biết, ngành công nghiệp sản xuất anime của Nhật Bản đã đạt quy mô thị trường 362 tỷ yên (2,23 tỷ USD) vào năm 2024, tăng 4% so với năm 2023 và tiếp nối đà tăng trưởng của những năm trước đó.

Nhu cầu của độc giả toàn cầu đối với anime Nhật Bản cũng đang tăng mạnh, cả trên nền tảng phát trực tuyến lẫn thị trường chiếu rạp, theo Hollywood Reporter.

Một người phụ nữ đi ngang qua mô hình quảng bá cho bộ phim Demon Slayer bên ngoài rạp chiếu phim ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tiếp cận nhóm khán giả mới

Nhờ sự phát triển của các nền tảng phát trực tuyến quốc tế như Netflix và Crunchyroll, anime đang tiếp cận những nhóm khán giả mới trên khắp thế giới.

Tính đến năm 2026, Netflix có khoảng 325 triệu người đăng ký trả phí toàn cầu.

Trong khi đó, tính đến cuối tháng 3/2026, Crunchyroll đạt mốc hơn 21 triệu người đăng ký trả phí trên toàn cầu.

Hiện nay, hơn một nửa số thành viên Netflix thường xuyên xem anime. Crunchyroll ước tính khoảng 1,6 tỷ người bên ngoài Nhật Bản và Trung Quốc có quan tâm đến thể loại này.

Năm ngoái, bộ phim Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành) thu về khoảng 137 triệu USD tại thị trường nội địa Mỹ.

Bloomberg đánh giá đây là con số đặc biệt lớn đối với một bộ phim hoạt hình Nhật Bản.

Trên các nền tảng phát trực tuyến, những tác phẩm anime - từ phim của Studio Ghibli đến series kéo dài hàng chục năm One Piece của Toei Animation - ngày càng thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng.

“Có rất nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ vào thời điểm này”, Gita Rebbapragada, giám đốc vận hành của Crunchyroll, cho biết. “Điều đó đang tạo ra thời điểm thực sự đặc biệt cho anime”.

Your Name của Makoto Shinkai là một trong những tượng đài thay đổi vị thế của anime trên bản đồ điện ảnh toàn cầu. Ảnh: Toho.

Ngày càng phổ biến trên toàn cầu

Anime ngày càng trở nên phổ biến trong dòng chảy văn hóa đại chúng. Nhiều người nổi tiếng, từ Megan Thee Stallion đến Bad Bunny, cũng công khai thể hiện sự yêu thích đối với thể loại này.

Tại Mỹ, sự quan tâm dành cho anime tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ người tiêu dùng trong độ tuổi 13-54 xem hoạt hình Nhật Bản ít nhất mỗi tuần tăng lên 41% trong năm nay, so với 39% trước đó.

Tỷ lệ xem hàng ngày cũng tăng mạnh, từ 13% năm 2025 lên 21% trong năm nay.

National Research Group khảo sát khoảng 5.000 người xem anime tại 10 thị trường, trong đó có Mỹ, Anh, Ấn Độ và Hàn Quốc, cùng 500 người xem tại Nhật Bản. Những người tham gia khảo sát đều xem anime ít nhất một lần/tháng.

Hơn 80% người hâm mộ tuổi thiếu niên cho biết anime chiếm ít nhất một nửa thời lượng xem nội dung giải trí của họ.

“Anime thực sự phù hợp với thị hiếu văn hóa của thế hệ người hâm mộ tiếp theo”, Rebbapragada nói. “Anime có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Gen Z và Gen Alpha”.

Tượng nhân vật trong Demon Slayer tại Universal Studios Japan. Ảnh: depositphotos.

Nghiên cứu mới nhất được công bố tại Diễn đàn Tương lai Anime của Crunchyroll ở New York. Trong bài phát biểu khai mạc, Hiroki Totoki, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Sony Group, cho biết công ty tham gia vào nhiều khâu trong chuỗi giá trị anime, từ nền tảng phát trực tuyến Crunchyroll đến hãng sản xuất Aniplex và hệ máy chơi game PlayStation.

Theo ông, Sony và Crunchyroll cam kết góp phần xây dựng một ngành công nghiệp anime có thể phát triển thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới, thông qua đầu tư vào các nhà sáng tạo và nhân tài, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu.

Theo nghiên cứu của National Research Group, hơn 70% người hâm mộ anime nghe nhạc phim, mua đồ lưu niệm và chơi các trò chơi điện tử dựa trên anime.

Những người khác học tiếng Nhật, nấu các món ăn lấy cảm hứng từ anime, thậm chí đặt tên thú cưng, cây cảnh và ôtô theo tên nhân vật trong tác phẩm.

Khảo sát cũng cho thấy người hâm mộ không nhất thiết từ bỏ anime khi lớn tuổi.

Trong nhóm khán giả từ 45-54 tuổi, 58% cho biết tình yêu dành cho anime của họ ngày càng sâu đậm. Theo Rebbapragada, các thương hiệu manga và anime lâu đời của Nhật Bản có khả năng duy trì sự gắn bó của người hâm mộ qua nhiều thế hệ, một đặc điểm khiến loại hình giải trí này trở nên khác biệt.

“Có một quan niệm phổ biến rằng khi lớn lên, người ta sẽ không còn hứng thú với anime nữa”, bà nói. “Nhưng dữ liệu thực tế lại không cho thấy điều đó”.