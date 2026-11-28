Theo các báo Telegraph và Times, Bộ Quốc phòng Anh đã gửi thư tới khoảng 100.000 cựu quân nhân thuộc lực lượng dự bị chiến lược.

Những bức thư được tư lệnh không quân, hải quân và lục quân Anh ký, yêu cầu người nhận cập nhật địa chỉ liên lạc, thông tin nghề nghiệp và các kỹ năng chuyên môn hiện có

Ngoài việc cung cấp thông tin, các quân nhân dự bị còn được trao cơ hội tình nguyện tham gia những hoạt động huấn luyện và diễn tập quân sự.

Trong đó có cuộc diễn tập Steadfast Defender của NATO dự kiến tổ chức vào mùa xuân năm sau.

Telegraph cho biết Bộ Quốc phòng Anh yêu cầu lực lượng dự bị duy trì trạng thái sẵn sàng chờ lệnh triệu tập để tham gia chiến tranh.

Đây được xem là lần đầu tiên xuất hiện hoạt động gửi thư với quy mô và hình thức tương tự kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Lực lượng dự bị chiến lược của Anh gồm những cựu quân nhân đã rời quân ngũ nhưng vẫn thuộc diện có thể được triệu tập trong những tình huống đặc biệt.

Họ khác với những công dân dân sự tự nguyện đăng ký tham gia lực lượng dự bị thông thường.

Theo Telegraph, chính phủ Anh đang tìm cách tăng cường khả năng chống chịu quốc gia, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến việc thực hiện Điều 3 của Hiệp ước NATO.

Điều khoản này yêu cầu các quốc gia thành viên duy trì và phát triển năng lực phòng thủ của riêng mình cũng như năng lực phòng thủ tập thể trước các cuộc tấn công vũ trang.

Động thái trên diễn ra khi Lục quân Anh đang có quy mô nhỏ nhất kể từ đầu thế kỷ 19, với quân số tại ngũ chưa đến 73.000 người.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định việc gửi thư là bước đi thực tế nhằm tăng cường khả năng chuẩn bị và năng lực răn đe, qua đó giảm nguy cơ xảy ra xung đột.

Một nguồn tin từ Lục quân Anh cho biết hiện không có kế hoạch đột ngột huy động lực lượng dự bị.

Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về những cựu quân nhân là cần thiết để xác định họ đang ở đâu và có những kỹ năng gì. Đây được xem là bước chuẩn bị ban đầu nhằm giúp quân đội có thể tiếp cận lực lượng này khi cần thiết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cảnh báo nước này phải chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh trong vòng 1.000 ngày, đồng thời sẵn sàng cùng các đồng minh chiến đấu và giành chiến thắng.

Ngày 25/11, Không quân Anh cũng triển khai hoạt động di chuyển máy bay vào nhà chứa trong đêm và lên kế hoạch lắp đặt lưới chống phương tiện bay không người lái tại các căn cứ nhằm tăng cường bảo vệ cơ sở quân sự.