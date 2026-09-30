[Ảnh] Xúc động Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ trên biên giới Lào Cai

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tỉnh Lào Cai tổ chức trang trọng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu và nhân dân tham dự buổi lễ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nghi thức Thỉnh trống, kính báo anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Các đại biểu cùng người dân dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ﻿”, đến nay, tỉnh Lào Cai tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lực lượng chức năng cùng các đại biểu di quan hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Các Anh hùng liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bảo Thắng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đông đảo nhân dân trên địa bàn tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Các Anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Các đại biểu cùng nhân dân an táng các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tên tuổi, chiến công và sự hy sinh của các anh mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi; trở thành sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.