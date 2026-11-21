Khởi công năm 1878 và khai trương năm 1880, Hotel Continental Saigon, đường Đồng Khởi là khách sạn lâu đời nhất Việt Nam, ra đời cùng giai đoạn với nhiều công trình kiến trúc Pháp ở trung tâm TP.HCM như Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (xây dựng năm 1877-1880) hay Bưu điện Trung tâm Sài Gòn (xây dựng năm 1886-1891). Trong ảnh là diện mạo của khách sạn vào khoảng năm 1880.

Đến giữa thế kỷ XX, nơi đây trở thành một địa chỉ quen thuộc của giới báo chí quốc tế. Với vị trí cạnh trụ sở Quốc hội của chính quyền Sài Gòn khi ấy, nơi đây vừa phục vụ khách lưu trú, vừa là chỗ giới phóng viên gặp gỡ và thu thập tin tức.

Những tấm biển trước khách sạn cũng thay đổi theo thời cuộc. Trong thập niên 1960, nơi đây có thêm bảng hiệu tiếng Việt "Đại lục lữ quán". Tháng 5/1975, khách sạn được quốc hữu hóa và đổi tên thành Hải Âu. Năm 1987, công trình được sửa chữa, nâng cấp và lấy lại tên Continental. Đến năm 2012, khách sạn được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Trong ảnh là hình ảnh ghi lại biển hiệu bên ngoài khách sạn vào năm 1960.

Qua những lần đổi tên, hai khối nhà gốc vẫn lưu lại dấu ấn kiến trúc châu Âu qua cửa sổ vòm, lan can sắt và các đường gờ trang trí trên cột. Ở giữa các khối nhà là khoảng sân trong đón ánh sáng, nơi ba cây sứ được trồng từ năm 1880. Trong ảnh là khách sạn vào thời điểm mới khai trương năm 1880.

Hiện tại, Tuần lễ "Di sản Văn hóa: Xưa & Nay" diễn ra ngày 18-24/11 tại Hotel Continental Saigon. Với chủ đề "Xưa & Nay", đây là dịp để khách tham quan và du khách khám phá sự tiếp nối giữa những giá trị văn hóa vượt thời gian thông qua các hoạt động trải nghiệm phong phú.

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm tranh ảnh mang chủ đề "Dòng chảy thời gian", tái hiện những dấu ấn lịch sử, kiến trúc và vẻ đẹp vượt thời gian của khách sạn. Trong ảnh là hành lang cổ kính tại tầng 2 công trình.

Bên cạnh đó, khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe máy và ôtô cổ quý hiếm, đặc biệt là những dòng xe cổ mang phong cách Pháp, gợi nhắc một thời kỳ vàng son của Sài Gòn xưa. Trong ảnh là loạt hình ảnh chụp nội thất và tầm nhìn từ cửa sổ bên trong khách sạn.

Đây cũng là dịp để thực khách thưởng thức những hương vị ẩm thực đặc sắc trong không gian kiến trúc cổ điển, nơi lưu giữ nét thanh lịch và phong cách phục vụ đặc trưng của khách sạn di sản. Trong ảnh là khu vực bàn ăn ngoài trời của khách sạn.

Lam Anh