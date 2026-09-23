Anh xem xét ngừng dùng lông gấu làm mũ cận vệ hoàng gia

Bộ Quốc phòng Anh ủng hộ việc thay thế lông gấu thật bằng vật liệu nhân tạo để chế tạo những chiếc mũ đặc trưng của Cận vệ Hoàng gia, lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài Điện Buckingham.

Trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Luke Pollard ngày 15/9, 18 nghị sĩ và 1 thành viên Thượng viện Anh kêu gọi chính phủ chấm dứt sử dụng da của những con gấu bị săn bắn hợp pháp tại Canada để làm mũ cận vệ.

Các nghị sĩ đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với nhà sản xuất để phát triển chất liệu thay thế, đồng thời tạm dừng các đơn hàng mới trong thời gian nghiên cứu.

Tổ chức vận động quyền động vật PETA UK cho biết dữ liệu từ Đạo luật Tự do Thông tin cho thấy Bộ Quốc phòng Anh đặt 22 chiếc mũ lông gấu trong năm 2024 và 96 chiếc vào năm 2025.

Tổ chức này cũng cho biết mỗi chiếc mũ cần bộ da của ít nhất 1 con gấu. Từ năm 2017 đến tháng 7/2024, Bộ Quốc phòng đã đặt 526 chiếc mũ.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh nói cơ quan này "ủng hộ thay thế mũ lông gấu bằng phương án lông giả".

Bộ đã đưa ra 5 tiêu chí mà vật liệu mới phải đáp ứng, gồm độ thấm hút, khả năng giữ phom trong các nghi lễ, độ an toàn và sự thoải mái khi đội.

Chất liệu cũng phải có tính bền vững, giá hợp lý và sử dụng được lâu dài.

Mũ lông gấu là hình ảnh gắn liền với Cận vệ Hoàng gia Anh. Những chiếc mũ cao khoảng 45 cm được dựng trên khung đan bằng mây và phải được chải, hấp.

Thậm chí gội để duy trì hình dáng. Một số chiếc mũ đang được sử dụng đã hơn 40 năm.

Loại mũ này được đưa vào quân đội Anh sau trận Waterloo năm 1815, nhằm khiến binh sĩ trông cao hơn và uy nghiêm hơn trên chiến trường.

Chính phủ Anh cho biết hồi tháng 4 rằng mỗi chiếc mũ lông gấu có giá khoảng 2.460 bảng, tương đương khoảng 3.300 USD.

PETA UK ước tính Bộ Quốc phòng đã chi hơn 1 triệu bảng, khoảng 1,3 triệu USD, để mua loại mũ này trong giai đoạn 2017-2024.