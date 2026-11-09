Ảnh 'voi mẹ mang theo xác con' ấn tượng nhất năm 2026

Bức ảnh Hậu quả của nhiếp ảnh gia người Italy Federico Veronesi ghi lại khoảnh khắc một con voi cái mang theo xác voi con, với một chân mắc giữa vòi và ngà, tại thung lũng sông Huab (Namibia). Hình ảnh xúc động này giúp ông giành giải cao nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm 2026, vượt qua hơn 65.400 tác phẩm dự thi từ 121 quốc gia. Theo các nhà nghiên cứu, hành vi mang theo đồng loại đã chết có thể phản ánh cách voi nhận thức về cái chết hoặc biểu hiện sự đau buồn. Ảnh: Federico Veronesi.

Nhiếp ảnh gia Loren Elliott (Mỹ) giành giải Câu chuyện ảnh báo chí xuất sắc nhất với loạt tác phẩm Những con chó sói ranh mãnh của San Francisco. Trong bức ảnh Ở vùng ngoại ô, một con sói đồng cỏ thong thả bước trên con đường tại công viên Bernal Heights, phía xa là toàn cảnh thành phố San Francisco. Qua quá trình theo dõi, Elliott ghi lại cuộc sống của loài vật thường bị hiểu lầm này, trong đó có hoạt động săn chuột theo đàn. Dù đôi khi tấn công vật nuôi, sói đồng cỏ vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái nhờ kiểm soát số lượng chuột. Ảnh: Loren Elliott.

Nhiếp ảnh gia Ấn Độ Sitaram Raul giành chiến thắng ở hạng mục “Hành vi: Động vật không xương sống” với bức ảnh ghi lại cảnh một con bọ cạp thuộc chi Buthacus đào hang trên cồn cát ở sa mạc Thar, bang Rajasthan (Ấn Độ). Sau một đêm săn mồi, loài bọ cạp này bắt đầu vùi mình xuống cát khi mặt trời mọc để tránh nắng nóng. Bằng kỹ thuật phơi sáng phù hợp, Raul đã ghi lại khoảnh khắc những hạt cát tung lên, dường như đứng yên giữa không trung dưới tác động từ đôi càng của con vật. Ảnh: Sitaram Raul.

Liang Fu, nhiếp ảnh gia Trung Quốc dành một năm để ghi lại hình ảnh đôi tôm nhỏ sống bên trong một con trai ngọc môi đen ở Philippines. Loài trai được nuôi để lấy ngọc này đồng thời là nơi trú ẩn an toàn cho những sinh vật giáp xác nhỏ bé. Để có được bức ảnh, Fu sử dụng ống kính macro chuyên dụng, cho phép chụp cận cảnh đôi tôm mà không làm ảnh hưởng đến chúng hay con trai chủ. Ảnh: Liang Fu.

Nhiếp ảnh gia trẻ Konrad Gräter đến từ Đức giành chiến thắng ở hạng mục 15-17 tuổi với tác phẩm Tiếng chim hót được vẽ bằng ánh sáng. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một con chim sáo đen đực cất tiếng hót giữa vườn nho vào buổi sáng đầu tháng 4. Để có được góc chụp ưng ý, Gräter phải cúi thấp người trên sườn dốc, hướng ống kính qua khoảng trống giữa những tán lá. Ảnh: Konrad Gräter.

Nhiếp ảnh gia Agorastos Papatsanis (Hy Lạp) sử dụng ánh sáng cực tím để ghi lại hình ảnh những cây nấm vàng rực mọc trên thân gỗ mục ở sườn núi Olympus. Dưới tác động của tia cực tím, một số chất trong nấm phát ra ánh sáng nhìn thấy được, tạo nên hiệu ứng huỳnh quang với màu sắc và hoa văn khác nhau tùy loài. Hiện tượng này cũng được các nhà nghiên cứu sử dụng để tìm hiểu đặc tính của nấm. Ảnh: Agorastos Papatsanis.

Trong tác phẩm Đàn chim vàng, nhiếp ảnh gia Bence Máté (Hungary) ghi lại cảnh tượng hàng chục nghìn con chim quelea mỏ đỏ đồng loạt sà xuống một vũng nước nhỏ để uống tại Vườn quốc gia Tsavo East (Kenya). Dưới ánh nắng vàng rực lúc chiều muộn, những đôi cánh chuyển động nhịp nhàng tạo nên khung cảnh ngoạn mục. Máté cho biết dù đứng cách đàn chim khoảng 30 m, ông vẫn cảm nhận được luồng không khí mạnh từ vô số đôi cánh đang đập. Ảnh: Bence Máté.

Nhiếp ảnh gia Audun Rikardsen (Na Uy) ghi lại khoảnh khắc một con gấu Bắc Cực nhìn xuống lỗ thở trên lớp băng biển ngoài khơi Svalbard, qua góc nhìn từ dưới nước như một con hải cẩu. Sau khi phát hiện dấu vết của con gấu, ông khoan một lỗ trên băng để đặt máy ảnh dưới nước, kết hợp cảm biến chuyển động tự động kích hoạt khi con vật đến gần. Sau 8 giờ chờ đợi, Rikardsen đã ghi lại được khoảnh khắc độc đáo này. Ảnh: Audun Rikardsen.

Nhiếp ảnh gia Alexis Tinker-Tsavalas giành giải “Ngôi sao đang lên” năm 2026 với loạt ảnh cận cảnh những sinh vật nhỏ bé trong tự nhiên. Nổi bật trong đó là tác phẩm Caterpillar Breakout, ghi lại khoảnh khắc những con sâu bướm tí hon vừa nở, gặm vỏ trứng để chui ra ngoài. Anh phát hiện ổ trứng này ở mặt dưới một chiếc lá anh đào trong công viên tại Belfast, Bắc Ireland. Ảnh: Alexis Tinker-Tsavalas.

Bức ảnh Pooltime Pastime của nhiếp ảnh gia Loren Elliott (Mỹ) ghi lại khoảnh khắc một con gấu đen thư giãn trong hồ bơi tại một ngôi nhà ở Monrovia, hạt Los Angeles, Mỹ. Elliott đã dành nhiều giờ quan sát qua cửa sổ nhà bếp để ghi lại hình ảnh loài gấu thường xuyên xuất hiện trong các khu vườn ở khu vực này. Theo ông, bức ảnh cho thấy môi trường sống của con người và động vật hoang dã ngày càng có nhiều điểm giao thoa. Ảnh: Loren Elliott.

Tác giả Dewald Tromp ghi lại khoảnh khắc một con tắc kè Namaqua chống chọi với cơn bão cát dữ dội trên sa mạc Namib (Namibia). Giữa những đợt gió mạnh cuốn theo cát bụi, loài bò sát nhỏ bé này vẫn thích nghi với điều kiện khắc nghiệt. Chúng có khả năng lấy nước từ sương và hơi ẩm trong không khí nhờ những rãnh nhỏ giữa các lớp vảy, giúp dẫn nước về miệng. Ảnh: Dewald Tromp.

Nhiếp ảnh gia Michał Michalski (Ba Lan) giành chiến thắng ở hạng mục “Nghệ thuật Thiên nhiên” với bức ảnh ghi lại những đàn chim bay ngang hàng cây bạch dương trụi lá. Bằng kỹ thuật phơi sáng dài, ông khiến chuyển động của đàn chim trở nên mờ ảo, tạo cảm giác như những tán cây vẫn còn phủ đầy lá mùa thu. Ảnh: Michał Michalski.

Bức ảnh ghi lại cảnh một con ong bắp cày thu thập vật liệu xây tổ trong khu vườn nhà tại Ấn Độ. Thích thú trước quá trình làm tổ của loài côn trùng này, cô bé đã sử dụng ống kính tele để quan sát và ghi lại khoảnh khắc từ khoảng cách an toàn. Ảnh: Krittika Mukherjee.

Tác giả Anton Sorokin giành chiến thắng ở hạng mục “Hành vi: Động vật lưỡng cư và bò sát” với bức ảnh ghi lại cảnh một con kỳ nhông California đẻ trứng trên cây thủy sinh, gần ổ trứng của một con khác. Loài kỳ nhông này thường móc chân sau vào cây để giữ ổ trứng, hạn chế nguy cơ bị kẻ săn mồi tấn công. Do nước quá đục, Sorokin phải lội dọc bờ, cẩn thận đưa máy ảnh và đèn chiếu sáng xuống nước để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Ảnh: Anton Sorokin.

Trong tác phẩm Dolphin Tulip, nhiếp ảnh gia Chelsea Mayer ghi lại khoảnh khắc ba con cá heo bơi gần nhau, tạo nên hình ảnh độc đáo tựa một bông hoa tulip giữa đại dương. Bức ảnh được chụp tại Khu bảo tồn biển quốc gia Channel Islands, ngoài khơi California (Mỹ), khu vực được mệnh danh là “Galápagos của Bắc Mỹ”. Ảnh: Chelsea Mayer.

Nhiếp ảnh gia Britta Springler (Đức) ghi lại khoảnh khắc vô số bào tử nấm dù (Macrolepiota procera) phát tán trong không khí, hiện tượng khó quan sát bằng mắt thường. Để thực hiện bức ảnh, cô dùng đèn pin chiếu từ phía sau cây nấm vào ban đêm, làm nổi bật những bào tử li ti đang bay theo gió. Nấm dù là loài nấm hoang dã được sử dụng làm thực phẩm ở nhiều nơi trên thế giới. Một số nghiên cứu cho thấy loài nấm này còn có tiềm năng kháng khuẩn và chống trầm cảm. Ảnh: Britta Springler.