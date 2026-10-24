[Ảnh] Vinh Khuất cùng Nghịch và Sloth 'cháy' hết mình tại 'Tán Đa' show

Ca sĩ Vinh Khuất trình diễn ca khúc "Quá lâu".

Dàn hợp xướng GOMO thể hiện ca khúc "Em trong mắt tôi" và "Cảm ơn tình yêu tôi" mở đầu chương trình.

Nhóm nhạc Sloth trình diễn 5 bài hát: "Phất phơ", "Ngủ quên", "Về với tôi", "Thuở mới tấm bé" và "Khi mà".

Ca sĩ trẻ Minh Thu chìm đắm trong màn trình diễn.

Đêm diễn thứ 3 của chuỗi chương trình "Tán Đa" gồm những ca khúc không chỉ ngợi ca vẻ đẹp mà còn cùng nhau khám phá thế giới nội tâm phong phú, cá tính và sự độc lập của một nửa thế giới, cũng như mang đến những chia sẻ nội tâm từ trái tim những người phụ nữ.

Huyền Anh, giọng ca chính của ban nhạc Nghịch.

Khán giả thích thú với phần trình diễn từ ban nhạc Nghịch.

"Tán Đa" số 3 có sự góp mặt của ca sĩ Vinh Khuất với những ca khúc quen thuộc do anh sáng tác.

Tác phẩm "Như bài tình ca" được Vinh Khuất thể hiện đầy cảm xúc.

Đan xen các ca khúc, ca sĩ Vinh Khuất nhiệt tình giao lưu với khán giả.

Vinh Khuất đảm nhiệm mọi vai trò, từ sáng tác, phối khí, biểu diễn cho đến tự quay dựng các sản phẩm cá nhân.

Ca khúc "Việt Nam" khuấy động sân khấu "Tán Đa".

Khán giả hào hứng theo dõi các màn trình diễn.

Chuỗi chương trình "Tán Đa" diễn ra tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống) được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc đủ linh hoạt để có thể được tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa cho các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình "Tán Đa" số 3.