[Ảnh] Vietnam Foodexpo 2026: Cơ hội đưa thực phẩm Việt vươn ra thị trường thế giới

Cơ hội đưa thực phẩm Việt vươn ra thị trường thế giới. (Ảnh: THẾ ANH)

Ngày 11/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh﻿, Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026﻿ chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ Công thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 14/11. (Ảnh: THẾ ANH)

Với hơn 700 gian hàng của hơn 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. (Ảnh: BTC)

Các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và đồ uống được giới thiệu, thể hiện sự phong phú của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. (Ảnh: THẾ ANH)

Nhiều khu gian hàng quốc gia tham gia triển lãm. Trong đó, Hàn Quốc có gần 80 doanh nghiệp, Nhật Bản có gần 40 doanh nghiệp cùng sự góp mặt của Thụy Điển, Malaysia, Nga và nhiều quốc gia khác. (Ảnh: THẾ ANH)

Khu gian hàng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam rộng hơn 300m², quy tụ nhiều doanh nghiệp tiêu biểu, giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao tới đối tác và khách hàng quốc tế. (Ảnh: THẾ ANH)

Máy móc, thiết bị chế biến, công nghệ bảo quản và đóng gói là những lĩnh vực được giới thiệu, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm. (Ảnh: THẾ ANH)

Các hoạt động giao thương trực tiếp tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ nhà mua hàng, hệ thống phân phối và đối tác quốc tế. (Ảnh: THẾ ANH)

Thông qua việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà mua hàng và các hệ thống phân phối, Vietnam Foodexpo 2026 được kỳ vọng tiếp tục trở thành cầu nối quan trọng, góp phần nâng cao vị thế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: THẾ ANH)

Vietnam Foodexpo 2026 dự tính đón hơn 25.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, góp phần thúc đẩy kết nối thương mại và đưa thực phẩm Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: BTC)