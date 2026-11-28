Sáng 28/11, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân tại tổ dân phố Thủy Triều (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi). Đồn Biên phòng Phổ Quang (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân sự và địa phương kịp thời có mặt giúp người dân di chuyển đồ đạc. Trong những căn nhà bị ngập, người dân cùng cán bộ, chiến sĩ tất bật di chuyển đồ đạc, tài sản đến vị trí an toàn để hạn chế thiệt hại.