[Ảnh] Việt Nam chủ trì Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV 12
Ngày 28/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường kết nối, thúc đẩy thương mại và đầu tư, huy động nguồn lực hướng tới xây dựng không gian phát triển chung tại tiểu vùng Mekong.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-viet-nam-chu-tri-phien-hop-toan-the-hoi-nghi-cap-cao-clmv-12-post1006088.html