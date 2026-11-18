Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting công bố gói hỗ trợ trên khi đồng chủ trì cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc quốc phòng Ukraine tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ). Cuộc họp có sự tham gia của đại diện gần 50 quốc gia nhằm thảo luận các biện pháp hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, việc bàn giao số vũ khí này dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 12. Gói hỗ trợ bao gồm các tên lửa phòng không tầm ngắn và bệ phóng đi kèm, được đánh giá có hiệu quả trong việc đối phó với các thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed sử dụng động cơ phản lực, do Iran thiết kế và được Nga sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Gói hỗ trợ mới là một phần trong chương trình viện trợ quốc phòng mùa Đông trị giá 500 triệu bảng Anh (khoảng 600 triệu euro) mà Chính phủ Anh công bố trước đó. London cũng đã cung cấp cho Ukraine 400 tên lửa phòng không nhằm tăng cường năng lực ứng phó trước các cuộc tập kích. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson cho biết nước này dự kiến dành 4 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm tới.

Cũng trong ngày 17/11, Anh, Thụy Điển và Ukraine đã ký thư bày tỏ ý định về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất cho Kiev. Động thái này tiếp nối khoản hỗ trợ trị giá 300 triệu euro được công bố trước đó nhằm thúc đẩy kế hoạch cung cấp loại máy bay này cho Ukraine.