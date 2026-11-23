Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại đường đua xanh Đại hội Thể thao toàn quốc sau 4 năm. Ở tuổi 30, kình ngư của đoàn Quân đội hoàn thành phần thi với thành tích 2 phút 16 giây 30, đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý tại sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Võ Thị Mỹ Tiên (ở giữa) giành huy chương vàng chung kết 200 m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 14 giây 38, vượt qua Ánh Viên ở những mét bơi cuối. Thành tích này giúp Mỹ Tiên phá kỷ lục Đại hội cũ 2 phút 19 giây 43 do chính Ánh Viên thiết lập năm 2018, đồng thời tiến gần kỷ lục quốc gia 2 phút 12 giây 33 mà đàn chị lập năm 2015.

Trước khi trở lại Đại hội, Ánh Viên đã có màn tái xuất tại giải bơi, lặn tiền Đại hội vào tháng 10/2026. Cô giành 4 huy chương vàng ở các nội dung 200 m tự do, 200 m hỗn hợp, 100 m và 200 m ngửa.

Ánh Viên từng giành huy chương vàng nội dung 200 m hỗn hợp nữ ở ba kỳ đại hội liên tiếp (2014, 2018, 2022) và nắm giữ kỷ lục đại hội ở nội dung này từ năm 2018. Tuy nhiên, khi trở lại ở tuổi 30, cô không chỉ thất bại trước Võ Thị Mỹ Tiên ở nội dung sở trường mà còn chứng kiến kỷ lục của mình bị chính đàn em phá vỡ.

Ở tuổi 30, Ánh Viên không còn duy trì cường độ thi đấu như thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh tại các nội dung sở trường. Tấm huy chương bạc 200 m hỗn hợp nữ là dấu mốc đáng chú ý trong lần trở lại đại hội của nữ kình ngư.

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại CLB Bơi Phú Thọ để theo dõi các cuộc tranh tài ở 7 nội dung chung kết tối 22/11, gồm 50 m ếch nam và nữ, 100 m tự do nam và nữ, 400 m hỗn hợp nam, 200 m hỗn hợp nữ (nội dung có Ánh Viên tham dự) và tiếp sức 4 × 200 m tự do nam.

Khoảnh khắc cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên được xướng lên, đông đảo người hâm mộ trên khán đài đồng loạt vỗ tay và hò reo cổ vũ. Điều đó cho thấy sức hút của "Tiểu tiên cá" từng thống trị đường đua xanh Việt Nam vẫn chưa hề giảm sút, ngay cả khi cô đã rời xa môi trường thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm.

Cũng trong tối 22/11, ở nội dung 50 m ếch nam, Watson Nguyễn (áo đỏ ở giữa) giành huy chương vàng với thành tích 27 giây 09. Thành tích này giúp kình ngư Việt kiều Mỹ phá kỷ lục quốc gia 27 giây 16 do chính anh thiết lập ở vòng loại buổi sáng, đồng thời xô đổ kỷ lục đại hội cũ 28 giây 39 của Nguyễn Hữu Việt.

Ngoài ra, Nguyễn Thúy Hiền (đoàn Quân đội, sinh năm 2009) giành huy chương vàng 100 m tự do nữ với thành tích 56 giây 10, trước đó cô cũng đăng quang ở nội dung 50 m tự do nữ, qua đó hoàn tất cú đúp huy chương vàng trong tối 22/11. Kình ngư trẻ phá kỷ lục Đại hội 56 giây 99 do Ánh Viên lập năm 2022, nhưng chưa thể chạm đến kỷ lục quốc gia 55 giây 76 của đàn chị.

Sau tấm huy chương bạc 200 m hỗn hợp nữ, hành trình của Ánh Viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vẫn còn tiếp tục. Kình ngư đoàn Quân đội đăng ký tranh tài ở 4 nội dung cá nhân khác gồm 200 m tự do, 50 m ngửa, 100 m ngửa và 200 m ngửa.