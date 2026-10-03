Ánh Viên tái xuất đường đua xanh: 4 HCV và tình yêu chưa nguôi với bơi lội

Sự trở lại của Ánh Viên khép lại theo cách quen thuộc với người hâm mộ: cô bước lên bục cao nhất sau mỗi lần xuống nước. Tại giải đấu tổ chức ở Câu lạc bộ bơi - lặn Phú Thọ, TP.HCM, Ánh Viên thi đấu trong màu áo Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4.

Trong ngày cuối, cô về nhất cự ly 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 6 giây 21, trước khi giành thêm HCV 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 2 phút 20 giây 85. Trước đó, cô đã vô địch 100m ngửa và 200m ngửa, hoàn tất giải đấu với bốn HCV.

"4 năm rồi, Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi", Ánh viên chia sẻ về mục tiêu trở lại trên trang cá nhân ngày 3/10. "Viên muốn được bơi, được tập luyện, được sống lại với đam mê và lan tỏa tình yêu với đường đua xanh đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nhỏ. Mong rằng trên hành trình trở lại này, Viên vẫn sẽ nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người".

Ánh Viên rời đội tuyển quốc gia năm 2021, sau đó vẫn thi đấu cho đoàn Quân đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Giải đấu năm nay là lần đầu cô trở lại thi đấu kể từ khi khép lại sự nghiệp thể thao thành tích cao vào cuối năm 2022.

Sau khi rời môi trường thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên tốt nghiệp ngành huấn luyện thể thao, trở thành HLV bơi, mở lớp tập luyện và tham gia các hoạt động phổ cập bơi an toàn cho trẻ em. Những năm gần đây Ánh Viên dành nhiều thời gian hơn cho việc dạy bơi, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích trẻ nhỏ đến với môn thể thao này.

Trong hơn một thập kỷ thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên giành khoảng 150 huy chương các loại, trong đó có 25 HCV SEA Games. Cô cũng có hai HCĐ ASIAD tại Incheon năm 2014, một HCV Olympic trẻ ở Nam Kinh cùng năm và ba lần dự Olympic liên tiếp, từ London 2012 đến Tokyo 2020. Những thành tích ấy đưa cô thành một trong những kình ngư thành công nhất lịch sử bơi lội Việt Nam.

Bởi vậy, mỗi lần Ánh Viên trở lại hồ bơi đều gợi nhớ một giai đoạn đặc biệt của bơi Việt Nam. Nhưng lần này, cô không đặt sự trở lại lên vai một cuộc đua tìm lại toàn bộ hào quang cũ.

Màn trình diễn ở giải tiền Đại hội cho thấy Ánh Viên vẫn có thể cạnh tranh và chiến thắng ở những nội dung phù hợp. Kết quả tại giải cũng là bước chuẩn bị trước khi bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc tháng 11, nơi dự báo có sự góp mặt của nhiều đối thủ mạnh hơn.