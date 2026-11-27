Không có khoảng cách giữa người chiến thắng và người về sau, cũng chẳng có sự nặng nề của chuyện hơn thua. Chỉ có một khoảnh khắc rất đẹp, đủ để người hâm mộ cảm nhận được tinh thần thể thao và sự trân trọng mà Ánh Viên dành cho thế hệ kế tiếp.

Trên đường đua, Ánh Viên và Mỹ Tiên là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhưng khi cuộc thi khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là thành tích hay thứ hạng. Cái ôm của Ánh Viên dành cho đàn em mang đến một hình ảnh khác về thể thao: chiến thắng rất đáng quý, nhưng sự tôn trọng, động viên và tình cảm giữa những vận động viên cũng có giá trị không kém.

Sau cuộc đua với Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Ánh Viên đã dành cho đàn em một cái ôm đầy tình cảm. Ảnh: Quý Lượng

Đó là hình ảnh đáng nhớ của một người từng đứng trên đỉnh cao bơi lội Việt Nam. Ánh Viên đã trải qua những năm tháng mà mỗi cuộc thi đều gắn với áp lực thành tích, những tấm huy chương và kỳ vọng lớn lao. Cô từng là niềm tự hào của thể thao nước nhà, giành 25 HCV SEA Games, hai HCĐ ASIAD và tham dự ba kỳ Olympic liên tiếp. Những thành tích ấy đã tạo nên một chương đặc biệt trong lịch sử bơi lội Việt Nam.

Ở tuổi 30, Ánh Viên xuất hiện với một hình ảnh khác. Cô không còn chỉ được nhắc đến qua những kỷ lục hay bảng thành tích. Nụ cười, sự gần gũi và cách cô dành tình cảm cho các vận động viên trẻ khiến người hâm mộ nhìn thấy một Ánh Viên trưởng thành, nhẹ nhàng hơn sau những năm tháng miệt mài theo đuổi đỉnh cao.

Có lẽ, sau tất cả, thể thao không chỉ dạy con người cách chiến thắng mà còn giúp họ biết cách đón nhận những kết quả không như mong muốn, biết trân trọng đối thủ và trao đi sự khích lệ. Cái ôm dành cho Mỹ Tiên chính là một khoảnh khắc như thế.

Ánh Viên từng chinh phục những đường đua bằng nghị lực và khát vọng. Còn hôm nay, cô tiếp tục để lại thiện cảm bằng một vẻ đẹp rất khác. Đó là vẻ đẹp của sự trưởng thành, bình yên và hạnh phúc. Ở tuổi 30, đó cũng là một chiến thắng đáng trân trọng của Ánh Viên.