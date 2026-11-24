Nguyễn Thị Ánh Viên đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi giành HCV 100m ngửa nữ với thành tích 1 phút 02,75 giây, qua đó phá kỷ lục Đại hội 1 phút 03,71 giây do chính cô thiết lập năm 2018. Đáng chú ý, nữ kình ngư đã bước sang tuổi 30 và trở lại thi đấu sau 5 năm vắng bóng.

Sau ba ngày tranh tài, Ánh Viên đã giành 2 HCV, 1 HCB và có hai kỷ lục Đại hội. Trước đó, cô cùng đồng đội giành HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ với thành tích 8 phút 22,28 giây, phá kỷ lục Đại hội tới 12,22 giây.

Ánh Viên tái xuất và lập kỷ lục đáng nể. Ảnh: FBNV

Màn trình diễn này càng gây chú ý khi Ánh Viên đã chia tay đội tuyển bơi quốc gia vào năm 2021 và chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào năm 2022. Sau quãng thời gian dài rời xa môi trường thi đấu chuyên nghiệp, cô bất ngờ trở lại và tiếp tục tạo nên những cột mốc đáng nhớ.

Trong sự nghiệp, Ánh Viên được xem là vận động viên thành công nhất lịch sử thể thao Việt Nam. Cô giành 25 HCV SEA Games, đoạt hai HCĐ tại ASIAD 2014 và tham dự ba kỳ Olympic liên tiếp vào các năm 2012, 2016 và 2020. Đặc biệt, tại SEA Games 2015, Ánh Viên giành tới 8 HCV, trở thành gương mặt nổi bật nhất của đoàn thể thao Việt Nam.

Sau khi rời đường đua đỉnh cao, Ánh Viên chuyển hướng sang công tác huấn luyện, mở lớp dạy bơi và tiếp tục lan tỏa tình yêu với môn thể thao này. Vì vậy, việc cô trở lại thi đấu, giành HCV và phá kỷ lục do chính mình thiết lập là dấu mốc rất đáng chú ý.

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh ngày 9/11/1996 tại Cần Thơ, là cựu vận động viên bơi lội hàng đầu Việt Nam, biệt danh “Tiểu tiên cá”. Trong sự nghiệp, cô giành khoảng 150 huy chương các loại, nổi bật với 25 HCV SEA Games. Ánh Viên từng giành 2 HCĐ ASIAD 2014, HCV Olympic trẻ 2014, HCB và HCĐ FINA World Cup 2015, đồng thời tham dự ba kỳ Olympic liên tiếp (2012, 2016, 2020). Cô rời đội tuyển quốc gia năm 2021, khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao năm 2022 và chuyển sang công tác huấn luyện, giảng dạy bơi.