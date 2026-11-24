Tối 24/11, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi giành 2 Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung 100m ngửa nữ và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng đều đi kèm những kỷ lục mới.

Ở chung kết 100m ngửa nữ, Ánh Viên tranh tài cùng 7 vận động viên trẻ. Kình ngư thuộc đoàn Quân đội sớm chiếm ưu thế khi hoàn thành 50m đầu tiên với khoảng cách 0,18 giây so với Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Cô tiếp tục gia tăng tốc độ ở nửa sau cuộc đua, cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 02 giây 75.

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục giành 2 Huy chương Vàng. (Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên)

Thông số này giúp Ánh Viên phá kỷ lục đại hội do chính cô thiết lập năm 2018 (1 phút 03 giây 71). Như vậy, ở tuổi 30 và sau nhiều năm rời xa môi trường thi đấu đỉnh cao, nữ kình ngư quê Cần Thơ vẫn bơi nhanh hơn 0,96 giây so với thành tích của mình tại kỳ đại hội cách đây 8 năm.

Trước đó, ở vòng loại diễn ra vào buổi sáng, Ánh Viên chỉ đứng thứ hai với thành tích 1 phút 07 giây 83, sau vận động viên 15 tuổi Huyền Trân (1 phút 07 giây 11). Tuy nhiên, cựu tuyển thủ quốc gia cải thiện thông số tới 5,08 giây ở lượt bơi chung kết để giành HCV cá nhân đầu tiên tại Đại hội năm nay.

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên giành Huy chương Bạc (HCB) với thành tích 1 phút 03 giây 54, trong khi Huyền Trân về đích ở vị trí thứ tư.

Niềm vui của Ánh Viên được nối dài ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Cô cùng em trai Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền và Trần Hưng Nguyên mang về thêm một HCV cho đoàn Quân đội với thành tích 3 phút 58 giây 95. Kết quả này giúp cả 4 vận động viên phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội, vượt cột mốc cũ (4 phút 02 giây 13) tới 3,18 giây.

Ánh Viên chia tay đội tuyển quốc gia năm 2021. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, cô giành tới 9 HCV trước khi rời xa các cuộc tranh tài đỉnh cao để tập trung vào công việc dạy bơi.

Môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 22 đến 27/11 tại hồ bơi CLB Phú Thọ (TP.HCM), quy tụ 133 vận động viên thuộc 16 đơn vị, tranh tài ở 41 nội dung.