Ánh Viên thống trị nội dung bơi ngửa nữ ở 2 nội dung 50 và 100m.

Ở nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nữ, Ánh Viên và đồng đội cán đích với thời gian 4 phút 15 giây 69, giành HCV, phá kỷ lục quốc gia cũ (4 phút 17 giây 63), cũng như kỷ lục Đại hội 4 phút 21 giây 18. Cùng với tấm HCV nội dung 50m cá nhân bơi ngửa nữ, 100m bơi ngửa nữ, 4x100m hỗn hợp nam nữ, 4x200m tự do nữ, Ánh Viên nâng tổng số HCV tại Đại hội năm nay lên con số 5, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những gương mặt giàu thành tích nhất của đội tuyển bơi Quân đội.