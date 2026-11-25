Ở chung kết nội dung 50m ngửa nữ, kình ngư Quân đội Ánh Viên khẳng định bản lĩnh khi cán đích với thành tích 29 giây 61, vượt qua Thủy Tiên (TP.HCM) với khoảng cách sít sao 0,03 giây. Hai VĐV đã tạo nên màn cạnh tranh quyết liệt cho đến thời điểm chạm đích.

Ánh Viên giành HCV 50m ngửa nữ

Chiến thắng ở nội dung này cũng mang về tấm HCV thứ tư cho Ánh Viên tại Đại hội năm nay. Trước đó, cô đã giành HCV ở các nội dung 4x200m tự do nữ, 100m ngửa nữ và 4x100m hỗn hợp nam nữ. Bên cạnh đó, nữ kình ngư còn giành thêm một HCB ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

Tấm HCV 50m ngửa nữ tiếp tục bổ sung vào bảng thành tích ấn tượng của nữ kình ngư tại Đại hội năm nay, khẳng định sự trở lại ấn tượng của cô sau gần 4 năm không thi đấu.

Sau thất bại trước đàn em Trịnh Trường Vinh ở ngày thi đấu trước, Trần Duy Khôi nhanh chóng lấy lại phong độ, tạo dấu ấn ở chung kết 50m ngửa nam với màn thể hiện đầy thuyết phục. Ở nội dung này, kình ngư 29 tuổi của đoàn TP.HCM về đích đầu tiên với thành tích 25 giây 79, bỏ xa Trịnh Trường Vinh tới 0,85 giây.

Trần Duy Khôi có màn thể hiện ấn tượng ở 50m ngửa nam

Ở chung kết 400m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên (đoàn Tây Ninh) có màn thể hiện ấn tượng với thành tích 4 phút 58 giây 21.

Tiếp tục giữ vững phong độ, Võ Thị Mỹ Tiên lập cú đúp HCV ở chung kết 800m tự do nữ với thành tích 8 phút 55 giây 25. Thành tích của Mỹ Tiên ở cả hai nội dung đều vượt khá xa các đối thủ còn lại.

Võ Thị Mỹ Tiên lập cú đúp HCV trong tối 25.11

Nội dung 800m tự do nam cho thấy sức nóng với sự xuất hiện của các VĐV: Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng), Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị). Với sở trường ở cự ly này, Nguyễn Huy Hoàng ở làn bơi số 4 có phần xuất phát tốt và liên tục dẫn đầu. Rượt đuổi sát nút là Trần Văn Nguyễn Quốc ở làn bơi số 6.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Huy Hoàng giành HCV với thành tích 8 phút 04 giây 26. Trần Văn Nguyễn Quốc với 8 phút 06 giây 60 giành HCB.

Nguyễn Huy Hoàng vượt qua Trần Văn Nguyễn Quốc để giành tấm HCV 800m tự do nam

Em trai của Ánh Viên - Nguyễn Quang Thuấn có màn thể hiện chưa thật sự tốt ở nội dung này khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5. Dẫu vậy, với sức trẻ cùng kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, anh vẫn được xem là gương mặt triển vọng của bơi Việt Nam.

Đến nội dung chung kết 4x100m hỗn hợp nữ, đoàn Quân đội thể hiện sự bùng nổ ở đường đua xanh với tấm HCV; đặc biệt là màn phá sâu kỷ lục quốc gia với thành tích 4 phút 15 giây 69 (kỷ lục quốc gia cũ: 4 phút 17 giây 63) và kỷ lục Đại hội 4 phút 21 giây 18.

Ánh Viên cùng các đồng đội xuất sắc phá kỷ lục quốc gia, kỷ lục Đại hội nội dung 4x100m hỗn hợp nữ

Xuất phát đầu tiên, Ánh Viên nhanh chóng tạo ra lợi thế dẫn đầu cho đoàn Quân đội. Giữ nhịp dẫn đầu, Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ ở 100m ếch. Với 100m bơi bướm, Võ Thị Bảo Ngọc có màn bứt tốc ấn tượng. 100m bơi tự do cuối cùng chứng kiến màn rượt đuổi sát nút giữa Trần Anh Thư với Trần Khả Nhi (đoàn TP.HCM).