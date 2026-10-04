Ánh Viên công khai tình yêu ở tuổi 30

Sau 4 năm rời đấu trường thành tích cao, Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ trở lại đường đua và giành 4 HCV tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Tuy nhiên, cựu kình ngư khẳng định cô trở lại không phải để tìm kiếm thêm thành tích, mà tình yêu dành cho môn bơi còn quá lớn.

Sự xuất hiện của Ánh Viên tại giải đấu lần này gây bất ngờ với người hâm mộ. Cuối năm 2022, cô chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sau nhiều năm đứng trên đường đua và trở thành một trong những VĐV nổi bật nhất của thể thao Việt Nam.

Sau 4 năm giã từ sự nghiệp, Ánh Viên đã tuyên bố về tình yêu dành cho môn bơi trong ngày tái xuất trên đường đưa xanh. Ảnh: FBNV

Bốn năm sau, Ánh Viên trở lại. Điều đặc biệt là lần tái xuất này không xuất phát từ mục tiêu chinh phục huy chương. Ánh Viên cho biết chính tình yêu với bơi lội đã thôi thúc cô trở lại hồ bơi.

“4 năm rồi, Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi”, Ánh Viên chia sẻ.

Tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026, Ánh Viên đã giành 4 HCV. Thành tích ấy cho thấy dù đã rời đấu trường thành tích cao trong thời gian dài, khả năng của nữ kình ngư vẫn được duy trì đáng kể.

Với Ánh Viên, những tấm HCV không phải điều quan trọng nhất. “Tôi muốn được bơi, được tập luyện, được sống lại với đam mê và lan tỏa tình yêu với đường đua xanh đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nhỏ”, cô nói.

Đáng nói, chính là điểm khác biệt giữa Ánh Viên của hiện tại và Ánh Viên trong những năm tháng đỉnh cao. Trước đây, mỗi lần bước xuống hồ bơi là một cuộc đua với thành tích. Mỗi giây được cải thiện đều mang theo kỳ vọng của thể thao Việt Nam. Còn lần này, Ánh Viên muốn tận hưởng bơi lội theo một cách khác.

Sau khi giải nghệ, cô dành nhiều thời gian cho công việc huấn luyện và lan tỏa tình yêu với môn bơi, đặc biệt hướng đến trẻ em. Việc trở lại đường đua vì thế cũng có thể xem là một cách để Ánh Viên tiếp tục gắn bó với môn thể thao đã đồng hành cùng mình trong phần lớn cuộc đời.

Từ một VĐV từng chịu áp lực rất lớn về thành tích, Ánh Viên giờ đây trở lại với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Cô không đặt nặng chuyện thắng hay thua, mà muốn được tập luyện, được thi đấu và truyền cảm hứng cho những người yêu bơi. “Mong rằng trên hành trình trở lại này, Viên vẫn sẽ nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người”, Ánh Viên chia sẻ.

Bốn năm sau ngày rời đấu trường thành tích cao, Ánh Viên trở lại và giành 4 HCV. Nhưng điều khiến người hâm mộ nhớ đến lần tái xuất này sẽ không nằm ở số huy chương. Đó là khoảnh khắc Ánh Viên một lần nữa được sống với tình yêu dành cho đường đua xanh, lần này không còn bởi áp lực thành tích, mà đơn giản vì cô vẫn còn yêu bơi.