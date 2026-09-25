Ảnh vệ tinh hé lộ tàu ngầm hạt nhân tuyệt mật của Trung Quốc

Một tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới đang được đóng cho Hải quân Trung Quốc tại Nhà máy Bột Hải, Hồ Lô Đảo và các nhà phân tích nhận định đây là lớp Type 095 đầy triển vọng.

Ấn phẩm chuyên ngành The War Zone (TWZ) đã phân tích những hình ảnh vệ tinh mới nhất, được chụp vào ngày 18/9 và nhận ra nhiều thông tin rất có giá trị về tính năng của con tàu nói trên.

Trước đây hình ảnh vệ tinh không cho phép kiểm tra chi tiết thiết kế của tàu ngầm, vì vậy việc con tàu nói trên thuộc Dự án Type 095 thế hệ mới nhất vẫn chỉ là một giả định.

Mặc dù vậy, những hình ảnh vệ tinh mới nhất đã cho phép các nhà phân tích khẳng định chiếc tàu ngầm đích thực là Type 095, đây là một tàu ngầm đa năng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tuy vậy trang TWZ vẫn lưu ý hiện chưa rõ đây là chiếc nào trong số những tàu ngầm thế hệ mới được chế tạo trong thời gian gần đây cho Hải quân Trung Quốc, bởi chưa có thông tin đối chiếu.

Hình ảnh cho thấy rõ con tàu sử dụng hệ thống đẩy phản lực nước thay vì chân vịt truyền thống, giúp vận hành êm hơn và đạt hiệu quả cao ở tốc độ lớn khi lặn, thiết kế tương tự cũng được Hải quân Trung Quốc sử dụng trên các tàu ngầm hạt nhân Type 093B hiện đại hóa.

Điểm đáng chú ý khác là cánh lái đuôi hình chữ X không có trên tàu Type 093B. Thiết kế này giúp cải thiện khả năng cơ động, hiệu quả điều hướng và giảm nguy cơ bị phát hiện bởi tiếng ồn so với cánh đuôi hình chữ thập truyền thống.

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một khoang hình chữ nhật mở phía sau buồng lái. Đây có thể là vị trí đặt các bệ phóng thẳng đứng, cho phép sử dụng tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình để tấn công mục tiêu trên mặt đất.

Mặc dù vậy, nhà phân tích hải quân Alex Luck cảnh báo không thể xác định mục đích của cấu kiện này từ ảnh vệ tinh, bởi nó cũng có thể liên quan đến khoang dành cho lò phản ứng hoặc yếu tố cấu trúc khác.

Bên cạnh đó, ít nhất 2 lỗ tròn lớn cũng đã được phát hiện ở mũi tàu ngầm. Mục đích của chúng hiện cũng chưa được biết, nhưng có thể liên quan đến bệ phóng vũ khí, hoặc bộ phận của hệ thống sonar.

Trung Quốc đang đồng thời thử nghiệm một số thiết kế tàu ngầm mới. Bên cạnh Type 095 thì Type 041/Zhou đã được công bố vào năm 2024, và tới năm 2026, một con tàu khác với tháp chỉ huy rất nhỏ gọn đã xuất hiện tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải.

Hải quân Mỹ trước đây đã đi tới nhận định đó là Trung Quốc đang dần chuyển đổi từ tàu ngầm thông thường chạy bằng động cơ diesel-điện sang tàu ngầm hạt nhân.

Các tàu ngầm hạt nhân đa năng Type 095 đầy triển vọng và tàu ngầm chiến lược Type 096 sẽ được trang bị lò phản ứng thế hệ mới, cảm biến cải tiến, hệ thống vũ khí hiện đại và công nghệ giảm tiếng ồn khi hoạt động.

Dự kiến ​​các tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nói trên sẽ bắt đầu đi vào thành phần tác chiến của Hải quân Trung Quốc từ khoảng cuối thập niên 2020 - 2030.

Hiện tại Trung Quốc đã trở thành quốc gia sở hữu hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Dự báo họ sẽ sớm vươn lên vị trí dẫn đầu trong tương lai gần khi tốc độ đóng mới đang ở mức rất cao.