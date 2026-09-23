Ảnh vệ tinh hé lộ tàu ngầm hạt nhân tối tân Type 095 của Trung Quốc

Ảnh vệ tinh chụp chiếc tàu ngầm kiểu mới được cho là Type 095 tại Nhà máy đóng tàu Bột Hải hôm 18/9. Ảnh: TWZ.

Ảnh vệ tinh do công ty Vantor chụp ngày 18/9 cho thấy chiếc tàu ngầm đang được đóng tại Nhà máy đóng tàu Bột Hải ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Trước đó, dựa trên một ảnh vệ tinh khác cũng do Vantor chụp ngày 1/9, công ty tình báo quốc phòng Anh Janes nhận định đây có thể là tàu ngầm Type 095 – định danh được giới quan sát sử dụng khá phổ biến, nhưng chưa được Trung Quốc chính thức xác nhận.

2 điểm mới đáng chú ý

Theo phân tích của trang web quân sự Mỹ The War Zone, đặc điểm nổi bật nhất có thể nhận ra ngay khi quan sát 2 ảnh vệ tinh là hệ thống đẩy pump-jet (bơm phản lực).

Đây cũng được cho là đặc điểm của mẫu tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 093B của Trung Quốc. Type 093B là phiên bản cải tiến đáng kể từ thiết kế trước đó và lần đầu xuất hiện vào khoảng đầu thập niên 2020.

So với chân vịt truyền thống lộ thiên hoặc loại chân vịt có ống bao đời cũ hơn, hệ thống pump-jet có ưu thế cả về khả năng giảm tiếng ồn lẫn hiệu quả khi tàu hoạt động ở tốc độ cao dưới nước.

Ảnh vệ tinh cho thấy thiết bị bơm phản lực (trái) và bánh lái hình chữ X của chiếc tàu. Ảnh: TWZ.

Điểm đáng chú ý thứ hai là tàu sử dụng bánh lái đuôi hình chữ X. Kiểu bố trí này không xuất hiện trên Type 093B, vốn được xem là một thiết kế chuyển tiếp. Bánh lái hình chữ X có thể mang lại lợi thế về khả năng cơ động, hiệu suất vận hành và an toàn, đặc biệt hữu ích khi tàu hoạt động ở vùng nước gần bờ.

So với cấu hình bánh lái dạng chữ thập truyền thống, thiết kế hình chữ X còn được cho là có khả năng giảm dấu hiệu âm thanh của tàu trong phần lớn chế độ hành trình và tác chiến.

Một thiết kế tàu ngầm khác của Trung Quốc xuất hiện vào năm 2024, hiện được gọi là tàu ngầm lớp Type 041 hoặc Zhou, được cho là có hệ thống động cơ đẩy kết hợp hạt nhân/thông thường, cũng có cấu hình đuôi hình chữ X. Chiếc tàu ngầm Type 041 đầu tiên được biết đến đã bị chìm trong một xưởng đóng tàu.

Thiết kế đuôi tàu hình chữ X cũng dường như là một đặc điểm của một lớp tàu ngầm mới khác xuất hiện tại Xưởng đóng tàu Jiangnan (Giang Nam) ở Thượng Hải hồi đầu năm nay. Các báo cáo ban đầu cũng cho rằng thiết kế này thiếu một tháp chỉ huy truyền thống. Tuy nhiên, đã có xác nhận rằng nó có tháp chỉ huy, nhưng kích thước rất nhỏ so với kích thước tổng thể của tàu. Tháp chỉ huy bị cắt ngắn có thể mang lại hiệu suất và các ưu điểm khác, nhưng cũng có những sự đánh đổi.

Ảnh chụp cho thấy chiếc tàu ngầm đang hoàn thiện trên ụ trong nhà máy. Ảnh: TWZ.

Khoang hình chữ nhật bí ẩn phía sau tháp chỉ huy

Ảnh vệ tinh do Janes thu được còn cho thấy rõ một khoang hình chữ nhật để hở nằm phía sau tháp chỉ huy. Trong ảnh chụp ngày 18/9, khu vực này dường như đã được phủ bởi một cấu trúc phía trên, che khuất phần công việc đang được tiến hành bên dưới.

Giới quan sát từ lâu dự đoán Type 095 có thể được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) để mang nhiều loại tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình tấn công mặt đất, thậm chí có khả năng bao gồm cả vũ khí siêu vượt âm. Vì vậy, Type 095 đôi khi được mô tả là một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường, hay SSGN.

Khu vực để hở trong bức ảnh chụp ngày 1/9 có thể là vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống VLS. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là lối tiếp cận khoang lò phản ứng hoặc một khoang chức năng khác.

Tại nhà máy đóng tàu Bột Hải có 4 tàu ngầm neo đậu, chủ yếu là loại mới, bao gồm tàu ngầm hạt nhân tấn công loại mới dài 120m, tàu ngầm hạt nhân tấn công loại Type 095, tàu ngầm hạt nhân chiến lược loại Type 094/A, cùng với tàu bán ngầm trimaran neo đậu. Ảnh: TWZ.

2 cửa tròn lớn ở phía trước

Một chi tiết khác đáng chú ý xuất hiện trong ảnh chụp ngày 18/9. Ở phần mũi tàu, phía trước tháp chỉ huy, có thể nhìn thấy ít nhất 2 cửa mở hình tròn khá lớn, được bố trí song song. Công dụng chính xác của chúng hiện chưa rõ.

Theo các nhà phân tích, những cửa mở này có thể liên quan tới hệ thống phóng vũ khí hoặc bố trí các loại tải trọng khác.

Nếu nhận định này chính xác, đây sẽ là một chi tiết đáng chú ý về thiết kế của Type 095. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, việc xác định chính xác chức năng của các cửa mở vẫn cần thêm hình ảnh có độ phân giải cao hơn hoặc các bằng chứng độc lập khác.

Nhìn tổng thể, các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy tàu ngầm đang được đóng tại Hồ Lô Đảo sở hữu một số đặc điểm khác biệt đáng chú ý so với Type 093B, đặc biệt là hệ thống đẩy pump-jet và bánh lái hình chữ X.

Hai đặc điểm này, cùng với khu vực có khả năng dành cho hệ thống phóng thẳng đứng, đang khiến giới quan sát đặc biệt chú ý tới chương trình tàu ngầm thế hệ mới của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc liên tiếp đưa vào thử nghiệm và hạ thủy nhiều tàu ngầm hiện đại mới trong những năm gần đây, dường như thuộc nhiều lớp khác nhau, là diễn biến đáng chú ý.

Hải quân Trung Quốc đang mở rộng mạnh cả quy mô lẫn năng lực lực lượng tàu ngầm, với mục tiêu ít nhất là đẩy xa hơn phạm vi hoạt động tác chiến ra Thái Bình Dương. Đây không còn là một bí mật.

Các quan chức Mỹ từng công khai nhận định rằng chất lượng tổng thể của các tàu ngầm thế hệ mới của Trung Quốc đang dần tiệm cận các thiết kế của Mỹ.

Theo Chinatimes, TWZ.