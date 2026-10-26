Ảnh vệ tinh hé lộ kích thước thật của B-21 Raider: Không nhỏ như những đồn đoán

Ảnh vệ tinh trên Google Earth chụp B-21 Raider đang di chuyển trên đường băng ở căn cứ không quân Edwards. Ảnh: TWZ.

Theo trang quân sự Mỹ The War Zone (TWZ), ảnh vệ tinh Google Earth ghi lại chiếc B-21 Raider đang di chuyển (taxi) trên đường băng tại căn cứ không quân Edwards, bang California hôm 20/6. Hình ảnh mới được tải lên gần đây có độ phân giải đủ để các chuyên gia sử dụng công cụ bản đồ đo đạc, từ đó ước tính kích thước thực tế của chiếc máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới này.

Kết quả đo cho thấy B-21 có sải cánh khoảng 46,3 m và chiều dài thân khoảng 18,6 m. So với máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tiền nhiệm, có sải cánh khoảng 52,4 m, cả hai kích thước của B-21 đều nhỏ hơn khoảng 12%.

Con số này trái ngược với một số hình ảnh đồ họa thông số kỹ thuật lan truyền trên mạng trước đây, cho rằng sải cánh B-21 chưa đến 130 feet (39,6 m).

Như vậy, nếu đặt hai máy bay cạnh nhau theo kích thước tổng thể, B-21 không nhỏ hơn B-2 quá nhiều: sải cánh ngắn hơn khoảng 6 m, thân ngắn hơn khoảng 2,4 m. Đây vẫn là một máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn, chứ không phải phiên bản thu nhỏ của B-2 theo nghĩa thông thường.

Ảnh vệ tinh chụp B-21 giúp phân tích về kích thước thật và khả năng của nó. Ảnh: TWZ.

Kích thước thực tế của B-21 lớn hơn những đồn đoán trước đây

Theo TWZ, ngay sau khi B-21 xuất hiện công khai, trang này từng ước tính sải cánh máy bay vào khoảng 155 feet, tương đương 47,2 m. Dựa trên ảnh vệ tinh và các công cụ đo đạc mới, con số được điều chỉnh xuống còn khoảng 152 feet, tương đương 46,3 m.

Chiều dài thân B-21 vào khoảng 61 feet, tương đương 18,6 m, gần bằng chiều dài của tiêm kích F-15.

Thiết kế cánh bay khiến B-21 trông khá gọn nếu quan sát từ bên cạnh. Tuy nhiên, khi nhìn từ trên cao, hình dáng đôi cánh rộng và đặc trưng của dòng máy bay này hiện lên rõ ràng hơn nhiều.

Những hình ảnh được công bố cũng cho thấy B-21 bay ở cự ly gần phía trước máy bay tiếp dầu, chuẩn bị thực hiện quy trình tiếp cận để tiếp nhiên liệu trên không.

Hình ảnh chính thức của B-21 Raider do Không quân Mỹ công bố. Ảnh: Reuters.

Ưu tiên tàng hình, tầm bay và khả năng sản xuất hàng loạt

Theo phân tích của TWZ, kích thước đo được phần nào phản ánh triết lý thiết kế của nhà sản xuất Northrop Grumman. Thay vì theo đuổi kích thước và tải trọng vũ khí tương đương B-2, chương trình B-21 đặt trọng tâm vào khả năng tàng hình, chi phí sản xuất có thể kiểm soát và tầm hoạt động xa.

B-21 sử dụng hai động cơ hiệu suất cao, thay vì cấu hình bốn động cơ của B-2. Thiết kế khí động học tối ưu cho hoạt động ở độ cao lớn giúp máy bay mang đủ nhiên liệu trong một thân máy bay tương đối gọn, phục vụ các nhiệm vụ đột nhập và tấn công tầm xa xuyên đại dương.

Ảnh vệ tinh cũng cho phép quan sát một số chi tiết ở phần đuôi máy bay. Các cửa xả động cơ được bố trí sâu trong thân, trong khi mép sau có cấu trúc răng cưa lớn. Những đặc điểm này phù hợp với định hướng giảm khả năng bị phát hiện, trong đó có việc hạn chế tín hiệu nhiệt từ động cơ.

Dù vậy, Không quân Mỹ vẫn giữ bí mật nhiều thông số cốt lõi của B-21. Các số đo từ ảnh vệ tinh chỉ là ước tính bên ngoài, không phải thông số kỹ thuật chính thức do nhà sản xuất hay quân đội Mỹ công bố.

Hình vẽ so sánh kích thước và kết cấu của B-2 Spirit (trái) và B-21 Raider (phải). Ảnh: TWZ.

Dữ liệu mới củng cố nhận định rằng B-21 không phải một mẫu máy bay ném bom “mini” như một số đồn đoán trên mạng. Đây vẫn là máy bay ném bom chiến lược tầm xa, được thiết kế để cân bằng giữa kích thước, khả năng tàng hình và năng lực tiến hành các đòn tấn công xuyên lục địa.

Điều cần lưu ý, kích thước của B-21 Raider nhỏ hơn B-2 không đồng nghĩa với tải trọng vũ khí hoặc tầm bay giảm theo cùng tỷ lệ. Muốn so sánh hiệu quả tác chiến, phải cần có thêm dữ liệu về tải trọng, nhiên liệu, động cơ, khả năng tàng hình và tầm bay…Tuy nhiên, phần lớn thông số của B-21 hiện vẫn được Mỹ giữ bí mật.

Theo LTN, HK01