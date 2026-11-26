Các hình ảnh vệ tinh thương mại tại hai căn cứ Dombarovsky và Uzhur cho thấy Nga đang đẩy mạnh triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat.

Báo cáo công bố ngày 19/11 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tại Anh cho rằng những hoạt động tại các giếng phóng có thể phản ánh quá trình đưa loại tên lửa này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tại căn cứ Dombarovsky, ảnh vệ tinh ngày 22/10 ghi nhận một thiết bị vận chuyển và nạp tên lửa được dựng thẳng đứng cạnh giếng phóng.

Một phương tiện kéo dài cũng xuất hiện gần đó. Đáng chú ý, khu vực giếng phóng có thêm cấu trúc hình tròn màu vàng, được cho là giàn giáo phục vụ quá trình đưa các tầng đẩy vào bên trong.

Chuyên gia Matthew Bint của IISS nhận định Nga có thể đang chuẩn bị hoặc thậm chí đã tiến hành phóng thử RS-28 Sarmat.

Hoạt động tại căn cứ này từng diễn ra thường xuyên trong giai đoạn tháng 6-9, có thể liên quan đến sửa chữa và nâng cấp giếng phóng sau đợt thử nghiệm hồi tháng 5.

Sau một thời gian tạm lắng, các hoạt động được nối lại vào ngày 22/10.

Tại căn cứ Uzhur thuộc vùng Krasnoyarsk, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 6/6 cung cấp thêm dấu hiệu đáng chú ý.

Xung quanh một giếng phóng xuất hiện ít nhất 6 phương tiện, trong đó có thiết bị giống xe vận chuyển và nạp tên lửa với phần sàn dựng đứng nhưng không còn bộ phận nào trên đó.

Một cấu trúc hình tròn màu đỏ, có đường kính khoảng 3 m, cũng được ghi nhận trên phương tiện đỗ cách giếng phóng một đoạn.

Theo chuyên gia Bint, việc tháo nắp bảo vệ thường diễn ra sau khi các thành phần tên lửa được đưa vào giếng phóng. Sự xuất hiện của thiết bị giống cần cẩu bên cạnh có thể cho thấy quá trình lắp đặt đầu đạn đã được tiến hành.

Tuy nhiên, ảnh vệ tinh chưa đủ để xác nhận độc lập tên lửa đã mang đầu đạn hạt nhân và hoàn tất trạng thái trực chiến.

RS-28 Sarmat được phát triển từ thập niên 2000 nhằm thay thế ICBM R-36M2 Voyevoda.

Tên lửa dài 35,5 m, đường kính 3 m, có khả năng mang 10-15 đầu đạn hạt nhân hồi quyển độc lập, cùng các phương tiện nghi binh nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương.

Với tầm bắn công bố khoảng 18.000 km, Sarmat có thể tấn công những mục tiêu ở khoảng cách rất xa, kể cả thông qua quỹ đạo bay vòng qua Nam Cực.

Nga cũng tuyên bố tên lửa có thể ứng dụng phương thức bay kiểu FOBS, với tầm bắn tiềm năng lên tới 35.000 km.

Chương trình Sarmat từng nhiều lần chậm tiến độ. Sau vụ phóng thành công đầu tiên vào tháng 4/2022, tên lửa tiếp tục trải qua những lần thử nghiệm thất bại trong năm 2023 và 2024.

Tháng 5 vừa qua, quân đội Nga thông báo thử nghiệm thành công và dự kiến đưa Sarmat vào trực chiến từ cuối năm 2026.